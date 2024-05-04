🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино Начало: У вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни Начало: В лобби вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое Начало: У вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа Тайны замков Северного Кипра Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00 € 90 за человека

Индивидуальная 8 часов Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по Лимасолу Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по Кипру Увлекательное путешествие по Кирении, Никосии и другим историческим местам Кипра. Узнайте больше о богатой истории острова и насладитесь потрясающими видами Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время € 115 за человека

Индивидуальная 6 часов Экскурсия-приключение «В мире животных» в Лимасоле Подарите детям незабываемый день в Лимасоле! В программе: ослиная ферма, рыбацкая деревня и парк верблюдов. Увлекательные приключения ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 11:00 € 90 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Пафос - от мифов до древней столицы Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 115 за человека

Индивидуальная 8 часов Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 130 за человека

Индивидуальная 8 часов Винная экскурсия Нектар Диониса: уникальные вина и красоты Кипра Погрузитесь в мир кипрского виноделия с экскурсией Нектар Диониса. Откройте великолепие вин Кипра, его культуру и необычайные пейзажи Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Лимасола Путешествие по древним церквям Троодоса, включённым в список ЮНЕСКО. Откройте для себя уникальное наследие Византии Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 115 за человека

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 8 часов На квадроциклах по Троодосу: уникальное приключение в горах Кипра Погрузитесь в мир Троодоса на квадроциклах и откройте для себя уникальные деревни и живописные пейзажи Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 165 за человека

Индивидуальная 6 часов Магические фонтаны (с мая по октябрь) - индивидуальная экскурсия в Лимасоле Погрузитесь в волшебство Лимасола, исследуя уникальные природные и культурные достопримечательности на индивидуальной экскурсии «Магические фонтаны» Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь) € 100 за человека

Индивидуальная 8 часов Уникальная экскурсия по вашему маршруту в Лимасоле: планируйте сами Уважаемые гости острова! Спланируйте индивидуальную экскурсию по Лимасолу, учитывая все ваши пожелания и интересы. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 100 за человека

Индивидуальная 8 часов Чудеса Святого Исцеления Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 115 за человека

Индивидуальная 6 часов Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра Царство Посейдона приглашает на экскурсию по лучшим пляжам Кипра. Уникальный маршрут, профессиональные гиды и возможность купания ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 90 за человека

Индивидуальная 8 часов Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Лимасоле Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 115 за человека

Индивидуальная 6 часов Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Лимасоле Путешествие по горам Троодос, шоколадная мастерская, верёвочный парк и обед в ресторане. Отличный выбор для семейного отдыха Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 100 за человека

Индивидуальная 5 часов Увлекательная экскурсия по предгорьям Троодоса в Лимасоле Посетите монастырь Святого Мины, винодельню Ктима Христудиа, этнографический музей в Като Дрис и деревню Лефкара. Узнайте о культуре и истории Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 220 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите церковь, зоопарк и уникальный город, разделённый на две части Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 130 за человека

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по святыням Лимасола: Храм Лазаря, монастыри и церкви Погрузитесь в духовные традиции Кипра, посетив Храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы, церковь Святых Киприана и Иустины, Царский монастырь Киккос Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 115 за человека

Индивидуальная 6 часов Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека

Индивидуальная 8 часов Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 135 за человека

Индивидуальная 8 часов Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 300 за всё до 4 чел.