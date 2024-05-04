1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по Кипру
Увлекательное путешествие по Кирении, Никосии и другим историческим местам Кипра. Узнайте больше о богатой истории острова и насладитесь потрясающими видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия-приключение «В мире животных» в Лимасоле
Подарите детям незабываемый день в Лимасоле! В программе: ослиная ферма, рыбацкая деревня и парк верблюдов. Увлекательные приключения ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Нектар Диониса: уникальные вина и красоты Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия с экскурсией Нектар Диониса. Откройте великолепие вин Кипра, его культуру и необычайные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Лимасола
Путешествие по древним церквям Троодоса, включённым в список ЮНЕСКО. Откройте для себя уникальное наследие Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: уникальное приключение в горах Кипра
Погрузитесь в мир Троодоса на квадроциклах и откройте для себя уникальные деревни и живописные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за человека
Индивидуальная
6 часов
Магические фонтаны (с мая по октябрь) - индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в волшебство Лимасола, исследуя уникальные природные и культурные достопримечательности на индивидуальной экскурсии «Магические фонтаны»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по вашему маршруту в Лимасоле: планируйте сами
Уважаемые гости острова! Спланируйте индивидуальную экскурсию по Лимасолу, учитывая все ваши пожелания и интересы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона приглашает на экскурсию по лучшим пляжам Кипра. Уникальный маршрут, профессиональные гиды и возможность купания ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Путешествие по горам Троодос, шоколадная мастерская, верёвочный парк и обед в ресторане. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная экскурсия по предгорьям Троодоса в Лимасоле
Посетите монастырь Святого Мины, винодельню Ктима Христудиа, этнографический музей в Като Дрис и деревню Лефкара. Узнайте о культуре и истории Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите церковь, зоопарк и уникальный город, разделённый на две части
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святыням Лимасола: Храм Лазаря, монастыри и церкви
Погрузитесь в духовные традиции Кипра, посетив Храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы, церковь Святых Киприана и Иустины, Царский монастырь Киккос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле
Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: путешествие по уникальным местам Лимасола
Погрузитесь в атмосферу настоящего Кипра: от горных деревушек до дегустации вина, с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 мая 2024Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
- ЮЮлия17 ноября 2021Заказывала экскурсию для родителей (62 года). Они получили огромное удовольствие! Сказали, что ничего настолько интересного с ними никогда не случалось. От
- ССергей7 августа 2021Экскурсию проводил Владимир. Всё прошло так, как мы и хотели и, что самое интересное, несмотря на то, что экскурсия продолжительная,
- ААнна19 июля 2021Огромная благодарность Владимиру за экскурсию. Прекрасный рассказчик, обладающий знаниями о Кипре от древних веков до наших дней. Экскурсия была распланирована
- ККиша20 октября 2019Все понравилось, гид очень предусмотрительный, учитывает индивидуальные хотелки и хорошо объясняет:)
- ООльга6 октября 2019Благодарим Владимира за компанию и прекрасно проведенный день. Выбрали экскурсию "Триада Тродоса" и не прогодали. Кто хочет увидет горы и деревушки Кипра, рекомендуем.
- NNatalya26 июля 2019Экскурсия очень интересная. Милые деревеньки, старинные церкви с удивительными фресками и конечно горы, красивые, тихие. Воздух с запахом сосен и
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июле 2024
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