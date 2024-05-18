1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
«Во время нашего путешествия по горной гряде Троодос вы увидите самые красивые природные уголки Кипра: прогуляетесь к горному водопаду Миломери и подниметесь по живописной тропинке на вершину горы Олимп, расположенную на высоте 2000 метров»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Горный массив Троодос — мы сделаем остановку на Олимпе, самой высокой горе Кипра»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Вы пройдете по ухоженной территории монастыря, полюбуетесь захватывающими горными пейзажами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«Любуясь по пути горными пейзажами и природой Кипра, мы постепенно окажемся в одном из старейших монастырей Кипра, Трикуккья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола
Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями
Начало: У Вашего места проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь захватывающими видами и насладитесь природой Кипра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
«А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
«Вы научитесь ездить верхом на осликах и посетите лучшую на Кипре ослиную эко-ферму, побываете в аутентичной кипрской деревне и увидите потрясающий вид на горы Троодоса»
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«В завершение вы насладитесь природной красотой острова»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
«Посетив средневековый замок Колосси, мы отправимся к горам — на дамбу Курис»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр для маленьких путешественников: сказка и приключения
Ваш ребёнок станет героем настоящего приключения: верёвочный парк, восхождение на Олимп и волшебство шоколада
Начало: 9:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
«Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
«Мы проедем по всему острову, будем наслаждаться видами и историями Кипра, пробовать национальную кухню в традиционной горной таверне, обсуждать особенности местной жизни и много чего еще»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«А затем отведаете вкуснейшую баранину в горной таверне, прокатитесь по колоритным деревушкам и попробуете местные вина»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Долина Кедров — укромный природный уголок, спрятанный в Пафосском лесу»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
- ААлексей18 апреля 2024Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- JJelena2 октября 2023Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций, радушный прием, фруктовое приветствие, все было на высшем уровне. По истине прекрасное место, достойно внимания для путешественников любого возраста! Удачи Серго и всей команде!
- UUrinoff16 сентября 2023мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
- ИИгорь5 августа 2023Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.
- ССветлана7 июля 2023Серго - классный гид, экскурсия очень интересная и потрясающе живописная! Рекомендую:)
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Природа и пейзажи»
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