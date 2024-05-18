С Светлана Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) читать дальше монастырями, пробовали на вкус местные сладости, вино и еду, дышали чудесными запахами роз и трав. И это благодаря замечательной Елене! Программа экскурсии сама по себе отличная, но, так как у нас были свои предпочтения, мы попросили кое-что изменить: Елена пошла нам на встречу и сумела сделать так, что мы посмотрели даже больше, чем ожидали. С ней интересно, познавательно, по-человечески приятно и комфортно. Очень рекомендуем и собираемся в следующий раз заказать у нее и другую экскурсию. Спасибо вам еще раз! Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым

А Алексей Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) читать дальше Сегодня на остров пришел хамсин с жарой и пылью из пустыни, а мы, благодаря Елене, провели день в горах, наслаждаясь удивительной природой, вкуснейшей едой и историческими памятниками. В рассказе Елены о любимом острове и его героях важные, но скучные факты превратятся в истории живых людей, которые делали и делают этот остров таким интересным и разнообразным. Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.

Г Галина Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍

Ю Юлия Гранд-тур по Кипру на автомобиле Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато

М Мария Гранд-тур по Кипру на автомобиле Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!

J Jelena Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола) Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций, радушный прием, фруктовое приветствие, все было на высшем уровне. По истине прекрасное место, достойно внимания для путешественников любого возраста! Удачи Серго и всей команде!

U Urinoff Укрощение строптивых осликов в Лимассоле мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо

Д Дмитрий Гранд-тур по Кипру на автомобиле Все прошло хорошо

И Игорь Путешествие в Средневековье из любого города острова Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.