Скала Афродиты – экскурсии в Лимасоле

Найдено 4 экскурсии в категории «Скала Афродиты» в Лимасоле на русском языке, цены от €245. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
245 за всё до 7 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    17 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
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    знает его историю и интересно доносит эти знания до слушателя. Экскурсии проводилась в формате дружеского общения, что тоже приятно. Спасибо ему большое!

    Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
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    историю острова, про легенды и мифы, про современный уклад жизни. Увидели прекрасные места и насладились местной кухней. Спасибо еще раз за замечательный день!

    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с КипромБольшая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Путешествие из Лимассола в Пафос
    Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
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    😊 маршрут подстроили под нас и мы отлично провели время и познакомились с интересными и красивыми местами. Так что для семей с детьми - здорово!)

  • Ю
    Юля
    13 апреля 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
  • А
    Анна
    19 февраля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
  • A
    Aureliu
    22 декабря 2023
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!
  • Ю
    Юлия
    17 ноября 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Заказывала экскурсию для родителей (62 года). Они получили огромное удовольствие! Сказали, что ничего настолько интересного с ними никогда не случалось. От
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    Владимира в полнейшем восторге! Гид прекрасно рассказывает, знает очень много об истории Кипра, привозит в туристические места в то время, когда нет массового наплыва туристов на автобусах. Однозначно рекомендуют! Будем заказывать экскурсии еще. Ольге и Владимиру огромная благодарность!

  • С
    Сергей
    7 августа 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Экскурсию проводил Владимир. Всё прошло так, как мы и хотели и, что самое интересное, несмотря на то, что экскурсия продолжительная,
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    время пролетело быстро, незаметно, и ни какой усталости. Нет сухого изложения различных исторических фактов, чем грешат тут многие гиды; с первых минут встречи наладилась доброжелательная атмосфера. Помимо этого, Владимир дал много полезных советов по отдыху на острове. В общем, лучше всяких похвал - это рекомендации: не раздумывайте, заказывайте смело!!!!!! Владимиру - спасибо!

  • А
    Анна
    19 июля 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Огромная благодарность Владимиру за экскурсию. Прекрасный рассказчик, обладающий знаниями о Кипре от древних веков до наших дней. Экскурсия была распланирована
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    так, что не устали и не заскучали ни ребёнок, ни взрослые. Наша внучка была в восторге от Владимира. Да, и обязательно нужно останавливаться на обед в таверне, которую он советует!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Скала Афродиты»

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  3. Путешествие из Лимассола в Пафос
  4. Кипр: самое-самое за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Скала Афродиты" можно забронировать 4 экскурсии от 245 до 360. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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