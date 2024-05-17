1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения17 мая 2024Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
- ННаталья16 мая 2024Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
- ЕЕлена9 мая 2024Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
- ААндрей4 мая 2024Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
- ЮЮля13 апреля 2024Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
- ААнна19 февраля 2024Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
- AAureliu22 декабря 2023СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!
- ЮЮлия17 ноября 2021Заказывала экскурсию для родителей (62 года). Они получили огромное удовольствие! Сказали, что ничего настолько интересного с ними никогда не случалось. От
- ССергей7 августа 2021Экскурсию проводил Владимир. Всё прошло так, как мы и хотели и, что самое интересное, несмотря на то, что экскурсия продолжительная,
- ААнна19 июля 2021Огромная благодарность Владимиру за экскурсию. Прекрасный рассказчик, обладающий знаниями о Кипре от древних веков до наших дней. Экскурсия была распланирована
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Скала Афродиты»
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