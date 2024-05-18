1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола
Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями
Начало: У Вашего места проживания
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла - экскурсия из Лимасола
Приглашаем вас в Лефкару - сокровищницу кипрских ремесел, где кружева вдохновили самого Да Винчи
Начало: 9:00
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
- ННаталья16 мая 2024Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
- ААндрей4 мая 2024Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
- ААлексей18 апреля 2024Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- ААнна19 февраля 2024Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
- ААлина6 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)
- ТТатьяна1 февраля 2024Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!
- ЕЕкатерина27 января 2024Очень понравилось путешествие с Еленой. Гид с готовностью подстроила маршрут под наши пожелания и показала красивейшие места. От Елены много узнали о жизни на Кипре и чудесно провели время. Спасибо!
- AAureliu22 декабря 2023СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Выездные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 195 до 360. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Лимасола и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра