Владимир&Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Если хотите научиться ездить верхом на осликах, побывать в аутентичной кипрской деревне и на лучшей на Кипре ослиной ферме, увидеть потрясающий вид на горы ⛰️ Троодоса и разгадать загадку Тайного послания, то приглашаем вас в увлекательное приключение для всей семьи!
Что входит
Что не входит
Катание на осликах (15 евро/чел) не включено в стоимость.
Трансфер из других городов оплачивается отдельно.
Начало
🚩 Заберем из отеля
Место завершения
🏁 Отвезем в отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.