Владимир&Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Если хотите научиться ездить верхом на осликах, побывать в аутентичной кипрской деревне и на лучшей на Кипре ослиной ферме, увидеть потрясающий вид на горы ⛰️ Троодоса и разгадать загадку Тайного послания, то приглашаем вас в увлекательное приключение для всей семьи!