Владимир&Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Квест-игра: укрощение строптивых осликов

Владимир&Ольга
Владимир&Ольга – Гид из Лимассола
Квест-игра: укрощение строптивых осликов
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Квест-игра: укрощение строптивых осликов
Квест-игра: укрощение строптивых осликов
Если хотите научиться ездить верхом на осликах, побывать в аутентичной кипрской деревне и на лучшей на Кипре ослиной ферме, увидеть потрясающий вид на горы ⛰️ Троодоса и разгадать загадку Тайного послания, то приглашаем вас в увлекательное приключение для всей семьи!
Что входит
    Что не входит
    • Катание на осликах (15 евро/чел) не включено в стоимость.
    • Трансфер из других городов оплачивается отдельно.
    Начало
    🚩 Заберем из отеля
    Место завершения
    🏁 Отвезем в отель
    Квест-игра: укрощение строптивых осликов
    Квест-игра: укрощение строптивых осликов
    Квест-игра: укрощение строптивых осликов
    Квест-игра: укрощение строптивых осликов
    Квест-игра: укрощение строптивых осликов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Владимир&Ольга
    Владимир&Ольга
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