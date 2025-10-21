Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
«Рассмотрите православные церкви старого города и концептуальный проект нового комплекса муниципалитета»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите церковь Любви и Ненависти в деревне Пано Ародес»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещерные церкви и карьеры Кипра
Откройте для себя неизведанный Кипр! Пещерные церкви, кровавое озеро и древние деревья ждут вас на увлекательной экскурсии из Никосии
«Пещерную церковь Панагии Хрисоспилиотиссы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
- ННаталья21 октября 2025Очень благодарны Елене за то, что адаптировала экскурсию под нас и отвезла в каньон Акамас. По дороге успели посмотреть ещё несколько локаций. Лёгкое, непринуждённое общение, комфортный автомобиль.
- ККристина5 июля 2025Елена провела нам отличную экскурсию по Южному Кипру, у нас было мало времени, а хотелось посмотреть много что, она смогла скорректировать маршрут и показать нам красивые и интересные места.
- ТТатьяна30 мая 2025Елена высокопрофессиональный экскурсовод, с глубочайшими познаниями в истоии, политике, религии, растениеводстве о. Кипр, прекрасно организованы экскурсии, рекомендую всем туристам, приезжающим на этот остров
- ААлександр24 сентября 2024Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Елене за отличную экскурсию и времяпрепровождение на экскурсии "Аутентичный Кипр на авто". Во первых очень
