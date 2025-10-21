читать дальше

приятно встретить соотечественника зарубежом, Елена очень добрый и отзывчивый человек, обладающий потрясающими знаниями истории и культуры Кипра. Все было очень здорово, встреча в аэропорту, путешествие, погода, локации которые она нам предоставила. Чувствуется что человек любит свою работу и хорошо разбирается в предоставляемой информации. Спасибо ей большое.