Что вы можете увидеть 🤩

Преимущества

Вы предпочитаете длительные пешие прогулки или вам по душе осматривать достопримечательности, ненадолго выходя из авто? Влекут ли вас горные пейзажи или ваше сердце отдано лазурному морскому побережью? Составляя план экскурсии, мы учтём все ваши пожелания.

Обязательно отметьте, что вас интересует в первую очередь. Например, «самые интересные места», «христианские святыни», «красивые пейзажи», «шопинг», «спокойные прогулки» или «активный отдых» и т. д.

Вы можете выбрать любые места на карте Кипра! Главное, чтобы общее время их посещения не превышало 8 часов автомобильной экскурсии, на которой наши гиды поведают вам удивительные истории и легенды о достопримечательностях, местных жителях и их неподражаемых обычаях.

Что вас ждёт

Напишите нам ваши пожелания, перечислите заинтересовавшие вас достопримечательности, а так же расскажите о ваших интересах и составе вашей компании. Не забудьте так же сообщить в каком городе вы остановились или планируете поселиться, сколько человек будет участвовать в экскурсии и будут ли в группе дети (чтобы адаптировать поездку под них).

Мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами для обсуждения деталей и предложим маршруты с учётом описанных вами пожеланий и выбранных достопримечательностей. Согласование маршрута, даты поездки и транспорта с учётом предпочтений и количества человек в вашей компании.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами.

Цена зависит от маршрута