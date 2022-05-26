Экскурсия-приключение «В мире животных»

Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом

Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным и ярким? Специально для маленьких путешественников мы приготовили особенную программу! Мы подарим вам незабываемый день и весёлые приключения.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»

Что вас ожидает 🤩

  • Ферма осликов «Golden donkeys»
  • Рыбацкая деревня Зиги
  • Ресторан «Captain’s Table»
  • Верблюжья ферма «Camel park»

Рай для осликов

В первую очередь мы отправимся в гости к добродушным и милым кипрским осликам. На замечательной ферме, которая по праву зовется ослиным раем, вас ждут удивительные приключения. Здесь с любовью заботятся о дружелюбных и трудолюбивых животных, которые много столетий верой и правдой служили местным жителям и считались членами семьи.
Ведь именно ослики были незаменимыми помощниками в хозяйстве: на них перевозились тяжелые грузы, они были основным средством передвижения и принимали участие в трудоёмком изготовлении оливкового масла, крутя каменные жернова. Внимательные работники фермы познакомят вас с осликами, а вы попробуете с ними подружится, угостив «ослиной шоколадкой» (плодами рожкового дерева), и они обязательно покатают вас на своей широкой спине. Вы и ваши детки получите незабываемые впечатления и море позитива!

Рыбацкая деревня Зиги

После прогулки на свежем воздухе захочется отдохнуть и восполнить силы. И самый лучший способ — пообедать в прибрежной таверне в рыбацкой деревне. Вас удивят своим вкусом все виды морепродуктов, которые ещё утром были в море: осьминоги, каракатицы, креветки и разные виды рыбы все отменного качества. Их приготовят на гриле, в печи или волшебным образом, по секретным рецептам, запекут под соусом, и с пылу-жару подадут к вашему столу. Для детей тоже найдётся чем полакомиться от души!
Парк верблюдов, знакомство с другими животными и луна-парк
Закончив с обедом, когда дети уже с удовольствием набегались на причале пришло время продолжить наше приключение и навестить верблюдов. Да-да, вы не ослышались мы отправляемся в парк верблюдов! Когда-то на острове их было очень много. Они тоже были верными помощниками при добыче руды и меди. Это не просто парк верблюдов, а настоящий парк развлечений и прекрасное место для познавательного и активного отдыха.
Здесь кроме верблюдов живут ещё и кролики, страусы, олени, попугаи, лошади и много других весёлых обитателей. Вы увидите настоящий Ноев Ковчег и сможете понаблюдать за юркими разноцветными рыбками. А ещё, здесь же, можно развлечься в небольшом луна-парке, поиграть на игровых автоматах и даже поплавать в бассейне! Вдоволь наигравшись и набегавшись, можно отправляться домой.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства.
Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: 250 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты на территории парков
  • Катание на животных
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства.
  • Протяженность: до 150 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 150 м Число остановок: 5 Пеший участок: 250 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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