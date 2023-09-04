Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Данный маршрут один самых любимых в нашей команде.



Он прошёл испытание временем и знакомит экскурсантов именно с теми достопримечательностями, которые наиболее метко показывают исторический облик острова. А самое главное, наш маршрут лаконичен и не утомителен. 5 1 отзыв

Сергей Ваш гид в Никосии Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €300 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Никосия Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдём через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар. Деревня Лефкара Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию, привезенную на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий. Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары. Традиционная таверна Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса, куда сами киприоты съезжаются со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико». Это блюдо здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу. Этнографический музей Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем. Монастырь Святого Мины Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится. Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Никосия

Улица Лидра

Туристическая обсерватория

Собор Св. Софии

Турецкий базар

Горы Троодоса

Деревня Лефкара

Церковь Животрворящего Креста

Панорамная площадка

Таверна

Этнографический музей

Деревня Като Дрис

Винодельня

Монастырь Св. Минаса Что включено Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно

Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах

Дегустация вин в деревенской винодельне

Угощение кипрским кофе

Питьевая вода в дороге. Что не входит в цену Питание и напитки во время экскурсии

Входные билеты в музеи. Место начала и завершения? Ваш отель, любой город Кипра Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.