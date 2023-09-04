Данный маршрут один самых любимых в нашей команде.
Он прошёл испытание временем и знакомит экскурсантов именно с теми достопримечательностями, которые наиболее метко показывают исторический облик острова. А самое главное, наш маршрут лаконичен и не утомителен.
Он прошёл испытание временем и знакомит экскурсантов именно с теми достопримечательностями, которые наиболее метко показывают исторический облик острова. А самое главное, наш маршрут лаконичен и не утомителен.
Описание экскурсииНикосия Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдём через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар. Деревня Лефкара Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию, привезенную на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий. Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары. Традиционная таверна Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса, куда сами киприоты съезжаются со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико». Это блюдо здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу. Этнографический музей Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем. Монастырь Святого Мины Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится. Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Никосия
- Улица Лидра
- Туристическая обсерватория
- Собор Св. Софии
- Турецкий базар
- Горы Троодоса
- Деревня Лефкара
- Церковь Животрворящего Креста
- Панорамная площадка
- Таверна
- Этнографический музей
- Деревня Като Дрис
- Винодельня
- Монастырь Св. Минаса
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Дегустация вин в деревенской винодельне
- Угощение кипрским кофе
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
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