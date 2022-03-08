Что вы можете увидеть 🤩

Шоколадная мастерская

В начале нашего экстримально-позновательного путешествия мы направимся в живописную горную деревушку Платрес. Это горное поселение, расположившееся под тенью многовековых платанов и сосен, частенько называют «Кипрской Швейцарией». Нас ждёт уникальная мастерская, где вы совершите захватывающий экскурс в мир шоколада, узнаете всё о процессе его приготовления, и обязательно попробуете различные виды вкуснейшего авторского шоколада. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Верёвочный парк — Sparti

Зарядившись шоколадной энергией, мы отправимся на встречу приключениям в единственный веревочный парк на Кипре — необыкновенно интересный спортивный аттракцион для активного семейного отдыха на свежем воздухе. Своё название парк получил от древнего города Спарта, ведь именно там, ещё в античные времена, был создан и использовался этот вид спортивной подготовки для воинов.

В парке создано более 80 препятствий, рассчитанных на разный возраст и уровень подготовки. Здесь ждут даже самых юных гостей от трёх лет. А для взрослых есть скоростной аттракцион — самый быстрый Зип-Лайн в Европе, который промчит вас со скоростью 60 км. в час.

Ресторан — The Mill

После активного отдыха на свежем воздухе, пришло время для сытного обеда. И мы направим свой путь в старинную деревню Какопетрия, в колоритный ресторанчик под названием «Мельница». Здание ресторана как будто выточено из горы, находящейся за ним, а с веранды открывается великолепный вид на горы. Это место славится на весь остров своей вкуснейшей форелью, которую вы обязательно отведаете.

После вкусного обеда мы немного прогуляемся по горной деревушке, спустимся к речке, наберем воды из источника и отправимся в обратный путь, который скрасят чудесные горные пейзажи.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и питьевую воду.

Протяженность: до 230 км; Серпантин: до 60 км; Высота подъёма: до 1800 м; Число остановок: 5; Пеший участок: до 1700 м.