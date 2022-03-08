Магические фонтаны (с мая по октябрь)

Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям

Индивидуальная
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям.

За один день мы познакомимся не только с достопримечательностями и природой восточного побережья Кипра, посетив заповедник Каво Греко с его пещерами и голубыми лагунами, но и увидим шоу волшебных танцующих фонтанов, которое славится на весь мир.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Магические фонтаны (с мая по октябрь)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Мечеть Текке Хала Султан
  • Соленое озеро Алики
  • Набережная Ларнаки
  • Береговая крепость Ларнаки
  • Церковь Святого Лазаря
  • Акведук Камарес
  • Женский монастырь Св. Минаса
  • Винодельный завод «Ktima Christoudia»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Лабиринт Минотавра

Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди, который станет для вас увлекательным приключением. А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра прогуляться по зелёной тропе, повторяющей очертания береговой линии острова.
Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий и насекомых. Так же вам будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а затем вас ждёт отдых в тени за чашечкой настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику.

Мыс Каво Греко и мост влюблённых

Далее мы поднимемся на самый верх Мыса Каво Греко, в национальный парк, где с высоты вам откроется захватывающая дух панорама. Мы расскажем вам легенду о морском чудовище, которое на самом деле является самым добрым чудовищем в морском мире. В поисках этого милейшего создания мы отправимся к каменным замкам мыса Каво Греко, где скалы, по форме напоминающие игольное ушко или окошко, так и манят сделать волшебные кадры.
Рядом есть ещё одно чудо Айя-Напы это «мост влюблённых» уникальная скала, миллионами лет вытачиваемая ветрами и волнами, словно настоящий мост, зависает над морской водой. Это место овеяно легендами и преданиями о влюбленных, которые из уст в уста передаются из поколения в поколение местными жителями. Здесь же мы побываем в часовне целителей Космы и Дамиана и спустимся в пещеру, в которой скрывался монах-отшельник оберегающий чудотворную икону.

Феерическое Шоу фонтанов

Насладившись красивыми видами мы отправимся в курортный поселок Протарас, где в 9 часов вечера начнется феерическое Шоу фонтанов. Более восемнадцати тысяч струй и 500 прожекторов с множеством фантастических цветовых комбинаций сольются воедино в красочном вечернем представлении, которое будет сопровождаться классической музыкой, современными мелодиями и напевами русских и греческих народных песен.
Водное шоу будет состоять из нескольких частей: «Лазерное чудо», «Танцы воды» — здесь использована самая сложная в мире система управления водой и «Извержение вулкана» — это кульминация всего шоу, за основу был взят реальный вулкан Этна, огненные шары извергнутся на высоту до 9-ти метров, вода и огонь сольются в магическом танце. Наблюдать шоу вы будете сидя за столиком уютного кафе.
А ещё, здесь вы можете воспользоваться уникальной услугой, и удивить своих близких, устроив им сюрприз на день рождения, годовщину или даже сделать предложение руки и сердца. Ваше персональное послание появится в лазерном шоу на 30-метровом водном экране в красочном свете.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы.
Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 7; Пеший участок: до 1200 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Вход в парк «Cyherbia» стоит 5 евро для взрослых и 3 евро для детей от 5-12 лет. Детям до 5 лет вход бесплатный. В ваш билет также входит бесплатная чашка или стакан холодного чая (по сезону)
  • Входные билеты на танцующие фонтаны стоят:
  • Только шоу: Взрослые — 23 евро / дети — 15 евро
  • Шоу и ужин: Взрослые — 38 евро / дети — 25 евро
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы
  • Протяженность: до 150 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 7 Пеший участок: до 1200 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)

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