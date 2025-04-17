Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€340 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра
Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Монастырь Хрисороятисса»
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