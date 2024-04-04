1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
«А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€254 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
«Церковь Святой Параскевы — один из древнейших храмов на острове»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
«Монастырь Хрисороятисса у подножья гор»
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Монастырь Киккос — «визитная карточка» острова»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 апреля 2024Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
- JJelizaveta19 марта 2024Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
- ООльга10 января 2024Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
- ВВиктор27 декабря 2023Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!
- РРита22 сентября 2023Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
- ААнтон21 сентября 2023Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
- ААлла7 июля 2023Отличная экскурсия
- ЮЮрий27 апреля 2023Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
- ССусанна14 марта 2023Благодарим Татьяну и Игоря за прекрасную экскурсию.. они очень приятные люди и очень знающие экскурсоводы. Будем их всем рекомендовать Спасибо
- NNadezhda3 сентября 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосОчень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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