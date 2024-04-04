Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Пафоса

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Пафосе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
«А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
254 за всё до 7 чел.
Святые места Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
«Церковь Святой Параскевы — один из древнейших храмов на острове»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
«Монастырь Хрисороятисса у подножья гор»
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Монастырь Киккос — «визитная карточка» острова»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 апреля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
  • J
    Jelizaveta
    19 марта 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
  • О
    Ольга
    10 января 2024
    Святые места Кипра
    Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
  • В
    Виктор
    27 декабря 2023
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!
  • Р
    Рита
    22 сентября 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
  • А
    Антон
    21 сентября 2023
    Святые места Кипра
    Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
    Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности КипраЭкскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности КипраЭкскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра
  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Отличная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    27 апреля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
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    добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё.

    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё
  • С
    Сусанна
    14 марта 2023
    Святые места Кипра
    Благодарим Татьяну и Игоря за прекрасную экскурсию.. они очень приятные люди и очень знающие экскурсоводы. Будем их всем рекомендовать Спасибо
  • N
    Nadezhda
    3 сентября 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Очень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 400. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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