И Инна Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.

J Jelizaveta Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.

О Ольга Святые места Кипра Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!

В Виктор Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!

Р Рита Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!

А Антон Святые места Кипра Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!

А Алла Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Отличная экскурсия

Ю Юрий Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса читать дальше добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё. Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь

С Сусанна Святые места Кипра Благодарим Татьяну и Игоря за прекрасную экскурсию.. они очень приятные люди и очень знающие экскурсоводы. Будем их всем рекомендовать Спасибо