Групповая
Пафос: автобус и лодка в Голубую лагуну
Погрузитесь в атмосферу Кипра с поездкой в Акамас, где вас ждут морские пещеры, Купальни Афродиты и Голубая лагуна
Начало: Подтвержденное туроператором место
Расписание: Время сбора туристов на экскурсию с 8:00 до 9:00. Начало экскурсии в 9:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€45 за человека
Групповая
до 20 чел.
Кипр: монастыри и легенды
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€310 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Святилище Афродиты в Куклии»
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