Погрузитесь в уникальный контраст Кипра: древние святыни Ларнаки, прогулки по набережной и очарование разделённой столицы Никосии. Один день — две культуры, богатая история и незабываемые впечатления.

Описание экскурсии Погрузитесь в чарующую атмосферу Ларнаки и Никосии — двух удивительных городов, где сочетаются древняя история, духовные святыни и современный колорит Кипра. Этот тур из Пафоса подарит вам день открытий, наполненный красотой, культурой и незабываемыми впечатлениями. Начните путешествие с посещения святыни Хала Султан Текке, расположенной на берегу живописного Солёного озера Ларнаки. Это одно из самых почитаемых мест в исламском мире, где покоится Умм Харрам — родственница пророка Мухаммеда. Весной над озером можно увидеть стаи изящных розовых фламинго — зрелище, которое невозможно забыть. Затем откройте для себя величественную Церковь Святого Лазаря IX века — место силы, чудес и исцелений. После экскурсии прогуляйтесь по знаменитой набережной Финикудес, где шум моря, пальмы и уютные кафе создают идеальную атмосферу отдыха. Во второй половине дня отправьтесь в Никосию — единственную в Европе разделённую столицу. Пройдите по оживлённой улице Ледра, пересеките легендарную «зелёную линию» и почувствуйте удивительный контраст между греческой и турецкой частями города. Этот тур из Пафоса в Ларнаку и Никосию — это путешествие по самым колоритным местам острова, где оживают история, вера и культура Кипра. Один день — тысячи эмоций и впечатлений, которые останутся с вами навсегда!

