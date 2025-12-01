Погрузитесь в уникальный контраст Кипра: древние святыни Ларнаки, прогулки по набережной и очарование разделённой столицы Никосии. Один день — две культуры, богатая история и незабываемые впечатления.
Описание экскурсииПогрузитесь в чарующую атмосферу Ларнаки и Никосии — двух удивительных городов, где сочетаются древняя история, духовные святыни и современный колорит Кипра. Этот тур из Пафоса подарит вам день открытий, наполненный красотой, культурой и незабываемыми впечатлениями. Начните путешествие с посещения святыни Хала Султан Текке, расположенной на берегу живописного Солёного озера Ларнаки. Это одно из самых почитаемых мест в исламском мире, где покоится Умм Харрам — родственница пророка Мухаммеда. Весной над озером можно увидеть стаи изящных розовых фламинго — зрелище, которое невозможно забыть. Затем откройте для себя величественную Церковь Святого Лазаря IX века — место силы, чудес и исцелений. После экскурсии прогуляйтесь по знаменитой набережной Финикудес, где шум моря, пальмы и уютные кафе создают идеальную атмосферу отдыха. Во второй половине дня отправьтесь в Никосию — единственную в Европе разделённую столицу. Пройдите по оживлённой улице Ледра, пересеките легендарную «зелёную линию» и почувствуйте удивительный контраст между греческой и турецкой частями города. Этот тур из Пафоса в Ларнаку и Никосию — это путешествие по самым колоритным местам острова, где оживают история, вера и культура Кипра. Один день — тысячи эмоций и впечатлений, которые останутся с вами навсегда!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Хала Султан Текке
- Соленое озеро
- Церковь Святого Лазаря в Ларнаке
- Никосия - южная и северная части
Что включено
- Услуги гида (Дорогие гости, если в группе будет немного русскоговорящих участников, экскурсия может проводиться на английском языке. Мы постараемся, чтобы всем было комфортно и интересно)
- Полностью застрахованный автобус с кондиционером и профессиональным водителем
- Время для отдыха и обеда в северной части Никосии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и напитки
Место начала и завершения?
Подтвержденное туроператором место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пафоса
Похожие экскурсии из Пафоса
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный Кипр: путешествие из Пафоса
Погрузитесь в атмосферу горного Кипра: древние монастыри, живописные деревни и уникальные природные уголки ждут вас в этом увлекательном туре
19 ноя в 09:30
26 ноя в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
26 ноя в 09:00
27 ноя в 09:00
€160 за всё до 5 чел.