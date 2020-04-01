Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Погулять по очаровательным Лофу и Ланье, погрузиться в традиции и познать остров через его вкусы

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Петляющие мощеные улочки, которые спускаются к церкви.

Цветы почти круглый год.

Старушки за рукоделием.

Невозможно не поддаться простому очарованию горных деревушек! Здесь, вдали от туристов, вы найдете аутентичный Кипр.

А дополнят путешествие три вкусных гостеприимных уголка региона: оливковый парк, винодельня и семейная фабрика сладостей.
€180
171 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени

Что вас ожидает

Две идиллические деревни
Наш маршрут проложен по району острова, который называют «Винодельческие деревни Лимассола». Помимо занятия виноградарством местные жители мастерят традиционные изделия и берегут наследие Кипра. Вы увидите, как и чем живут две деревушки:

  • Лофу — воплощение тишины и спокойствия. Петляя по каменным улочкам, вы заглянете в типичный кипрский дом резчика по дереву.
  • Ланья, которую облюбовали художники. На здешних домах развешены баннеры со старинными фотографиями — с них улыбаются местные жители… и ты уже среди них, в прошлом! В Ланье вы найдете целую галерею во дворе английского художника, увидите мастерскую обувщика и старый винный пресс, а еще заглянете в церковь, где хранится чудотворная икона.

Кипр в бутылке и на тарелке
🍇В этом регионе выращивают 23 сорта винограда, и каждая винодельня — это отдельный мир. Мы заглянем на семейную винодельню «Karseras», которая специализируются на производстве Коммандарии. Вы попробуете это десертное вино, ставшее всемирно известным брендом Кипра.

🌿 Еще один символ острова — оливки. В парке-музее Олеастро вы откроете оливковую историю Кипра, которой уже не одна тысяча лет. Насладитесь горным воздухом и купите экологически чистое оливковое масло, приготовленное по старинным рецептам. А детей порадует зоосад, где живут кролики, пони и овечки.

🍓 На десерт нас ждут на семейной фабрике сладостей «Катерина». Их лакомства — варенья, джемы, печенье — любят и местные, и путешественники. Никаких консервантов и красителей! Гостеприимные хозяева угостят вас чашечкой кипрского кофе и вареньем — как здесь говорят, «сладостью в ложке».

Маршрут

Парк-музей и фабрика Олеастро — деревня Лофу — винодельня «Karseras» — фабрика сладостей «Катерина» — деревня Ланья

В завершение такого насыщенного дня, если захотите, я отвезу вас в старинную таверну, где вы отведаете истинно-кипрские блюда!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты в парки и музеи (4€ с человека)
    — обед в таверне (около 10-20€ на человека)
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени
Деревушки Кипра — хранители времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
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