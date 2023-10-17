Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
Петляющие мощеные улочки, ведущие к церкви, цветы круглый год и старушки за рукоделием - всё это создаёт неповторимое очарование горных деревушек Кипра. Вдали от туристических маршрутов, здесь можно ощутить настоящий читать дальшеуменьшить
дух острова. Маршрут включает посещение оливкового парка, семейной винодельни и фабрики сладостей. В Лофу и Ланье вы увидите, как живут местные жители, и познакомитесь с их ремёслами. Завершите день в старинной таверне с традиционными кипрскими блюдами
Наш маршрут проложен по району острова, который называют «Винодельческие деревни Лимассола». Помимо занятия виноградарством местные жители мастерят традиционные изделия и берегут наследие Кипра. Вы увидите, как и чем живут две деревушки:
Лофу — воплощение тишины и спокойствия. Петляя по каменным улочкам, вы заглянете в типичный кипрский дом резчика по дереву.
Ланья, которую облюбовали художники. На здешних домах развешены баннеры со старинными фотографиями — с них улыбаются местные жители… и ты уже среди них, в прошлом! В Ланье вы найдете целую галерею во дворе английского художника, увидите мастерскую обувщика и старый винный пресс, а еще заглянете в церковь, где хранится чудотворная икона.
Кипр в бутылке и на тарелке
🍇В этом регионе выращивают 23 сорта винограда, и каждая винодельня — это отдельный мир. Мы заглянем на семейную винодельню «Karseras», которая специализируются на производстве Коммандарии. Вы попробуете это десертное вино, ставшее всемирно известным брендом Кипра.
🌿 Еще один символ острова — оливки. В парке-музее Олеастро вы откроете оливковую историю Кипра, которой уже не одна тысяча лет. Насладитесь горным воздухом и купите экологически чистое оливковое масло, приготовленное по старинным рецептам. А детей порадует зоосад, где живут кролики, пони и овечки.
🍓 На десерт нас ждут на семейной фабрике сладостей «Катерина». Их лакомства — варенья, джемы, печенье — любят и местные, и путешественники. Никаких консервантов и красителей! Гостеприимные хозяева угостят вас чашечкой кипрского кофе и вареньем — как здесь говорят, «сладостью в ложке».
Маршрут
Парк-музей и фабрика Олеастро — деревня Лофу — винодельня «Karseras» — фабрика сладостей «Катерина» — деревня Ланья
В завершение такого насыщенного дня, если захотите, я отвезу вас в старинную таверну, где вы отведаете истинно-кипрские блюда!
Организационные детали
Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
Дополнительные расходы: — входные билеты в парки и музеи (4€ с человека) — обед в таверне (около 10-20€ на человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
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Л
Людмила
Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия, то что и хотелось, познакомиться с настоящим, не туристическим Кипром. Узнать, чем и как живут обычные киприоты. Не было лишней усыпляющей информации, зато очень много штрихов, которые не прочитаешь в интернете. Спасибо Татьяне.
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Ю
Юлия
Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
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