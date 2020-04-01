Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Две идиллические деревни

Наш маршрут проложен по району острова, который называют «Винодельческие деревни Лимассола». Помимо занятия виноградарством местные жители мастерят традиционные изделия и берегут наследие Кипра. Вы увидите, как и чем живут две деревушки:

Лофу — воплощение тишины и спокойствия. Петляя по каменным улочкам, вы заглянете в типичный кипрский дом резчика по дереву.

Ланья, которую облюбовали художники. На здешних домах развешены баннеры со старинными фотографиями — с них улыбаются местные жители… и ты уже среди них, в прошлом! В Ланье вы найдете целую галерею во дворе английского художника, увидите мастерскую обувщика и старый винный пресс, а еще заглянете в церковь, где хранится чудотворная икона.

Кипр в бутылке и на тарелке

🍇В этом регионе выращивают 23 сорта винограда, и каждая винодельня — это отдельный мир. Мы заглянем на семейную винодельню «Karseras», которая специализируются на производстве Коммандарии. Вы попробуете это десертное вино, ставшее всемирно известным брендом Кипра.

🌿 Еще один символ острова — оливки. В парке-музее Олеастро вы откроете оливковую историю Кипра, которой уже не одна тысяча лет. Насладитесь горным воздухом и купите экологически чистое оливковое масло, приготовленное по старинным рецептам. А детей порадует зоосад, где живут кролики, пони и овечки.

🍓 На десерт нас ждут на семейной фабрике сладостей «Катерина». Их лакомства — варенья, джемы, печенье — любят и местные, и путешественники. Никаких консервантов и красителей! Гостеприимные хозяева угостят вас чашечкой кипрского кофе и вареньем — как здесь говорят, «сладостью в ложке».

Маршрут

Парк-музей и фабрика Олеастро — деревня Лофу — винодельня «Karseras» — фабрика сладостей «Катерина» — деревня Ланья

В завершение такого насыщенного дня, если захотите, я отвезу вас в старинную таверну, где вы отведаете истинно-кипрские блюда!