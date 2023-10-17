Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Петляющие мощеные улочки, ведущие к церкви, цветы круглый год и старушки за рукоделием - всё это создаёт неповторимое очарование горных деревушек Кипра. Вдали от туристических маршрутов, здесь можно ощутить настоящий

дух острова. Маршрут включает посещение оливкового парка, семейной винодельни и фабрики сладостей. В Лофу и Ланье вы увидите, как живут местные жители, и познакомитесь с их ремёслами. Завершите день в старинной таверне с традиционными кипрскими блюдами

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Две идиллические деревни

Наш маршрут проложен по району острова, который называют «Винодельческие деревни Лимассола». Помимо занятия виноградарством местные жители мастерят традиционные изделия и берегут наследие Кипра. Вы увидите, как и чем живут две деревушки:

Лофу — воплощение тишины и спокойствия. Петляя по каменным улочкам, вы заглянете в типичный кипрский дом резчика по дереву.

Ланья, которую облюбовали художники. На здешних домах развешены баннеры со старинными фотографиями — с них улыбаются местные жители… и ты уже среди них, в прошлом! В Ланье вы найдете целую галерею во дворе английского художника, увидите мастерскую обувщика и старый винный пресс, а еще заглянете в церковь, где хранится чудотворная икона.

Кипр в бутылке и на тарелке

🍇В этом регионе выращивают 23 сорта винограда, и каждая винодельня — это отдельный мир. Мы заглянем на семейную винодельню «Karseras», которая специализируются на производстве Коммандарии. Вы попробуете это десертное вино, ставшее всемирно известным брендом Кипра.

🌿 Еще один символ острова — оливки. В парке-музее Олеастро вы откроете оливковую историю Кипра, которой уже не одна тысяча лет. Насладитесь горным воздухом и купите экологически чистое оливковое масло, приготовленное по старинным рецептам. А детей порадует зоосад, где живут кролики, пони и овечки.

🍓 На десерт нас ждут на семейной фабрике сладостей «Катерина». Их лакомства — варенья, джемы, печенье — любят и местные, и путешественники. Никаких консервантов и красителей! Гостеприимные хозяева угостят вас чашечкой кипрского кофе и вареньем — как здесь говорят, «сладостью в ложке».

Маршрут

Парк-музей и фабрика Олеастро — деревня Лофу — винодельня «Karseras» — фабрика сладостей «Катерина» — деревня Ланья

В завершение такого насыщенного дня, если захотите, я отвезу вас в старинную таверну, где вы отведаете истинно-кипрские блюда!

Организационные детали