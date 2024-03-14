читать дальше после дождя очень аккуратно и нежно по серпантину на самую высокую точку Кипра. Вся поездка прошла по плану, все четко и вовремя.

Хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие от поездки в горы с водителем и гидом в одном лице -Дмитрию. Прокатил