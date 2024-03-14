Экскурсии на автобусе в Пафосе

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Пафосе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Один день на Кипре: горы Троодос, Ларнака и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Среда 08:30 - 17:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
50 за человека
Сердце Троодоса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Экскурсия Сердце Троодоса: монастырь Киккос, деревушка Омодос, пляж Афродиты
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
45 за человека
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 5 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 марта 2024
    Кипр за один день
    Галина отличный гид
  • Т
    Татьянаи
    21 сентября 2023
    Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
    Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
  • E
    Elena
    15 марта 2023
    Сердце Троодоса
    Хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие от поездки в горы с водителем и гидом в одном лице -Дмитрию. Прокатил
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    после дождя очень аккуратно и нежно по серпантину на самую высокую точку Кипра. Вся поездка прошла по плану, все четко и вовремя.

  • В
    Виталий
    2 октября 2022
    В Голубую лагуну (Акамас) из Пафоса на автобусе и корабле
    Поїздка перевершила всі сподівання. Організація на «відмінно». Під час поїздки автобусом милуєшся чудовими краєвидами. Один раз зупинялися біля морських печер
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    на 30 хв. Як прибули до Лачі зразу вирушили в порт на катер. Іти не далеко, приблизно метрів 200. Прогулянка до Блакитної лагуни також чудова. Після прибуття є одна година на плавання. Захід у воду прямо з катеру… Пригощали маленьким стаканчиком білого вина, або соку. Після повернення в порт, поїхали до «Купальні Афродіти». Рекомендую…

  • N
    Nadezhda
    3 сентября 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Очень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
  • M
    Marina
    13 июня 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Экскурсия очень интересная

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кипр за один день
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  3. Тайны замков Северного Кипра
  4. Пафос - от мифов до древней столицы
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на автобусе, 5 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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