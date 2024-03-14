1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Один день на Кипре: горы Троодос, Ларнака и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Среда 08:30 - 17:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€50 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Сердце Троодоса: монастырь Киккос, деревушка Омодос, пляж Афродиты
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 марта 2024Галина отличный гид
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- EElena15 марта 2023Хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие от поездки в горы с водителем и гидом в одном лице -Дмитрию. Прокатил
- ВВиталий2 октября 2022В Голубую лагуну (Акамас) из Пафоса на автобусе и кораблеПоїздка перевершила всі сподівання. Організація на «відмінно». Під час поїздки автобусом милуєшся чудовими краєвидами. Один раз зупинялися біля морських печер
- NNadezhda3 сентября 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосОчень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
- MMarina13 июня 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосЭкскурсия очень интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на автобусе, 5 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август