Описание экскурсии Ощутите взрыв вкусов и впечатлений с гастрономическим туром по Кипру из Пафоса. Начните день с прогулки по живописной деревне художников Лания, где узкие мощёные улочки, цветущие дворики и уютные музеи создают атмосферу вдохновения и идеальные условия для фото. Затем отправляйтесь в знаменитую Розовую фабрику в Агросе, где познакомитесь с натуральными продуктами из дамасской розы — масла, косметикой, сладостями и ликёрами, а аромат розы наполнит ваш день особой магией. Продолжите гастрономическое путешествие в традиционном доме мясных деликатесов, где сможете попробовать уникальные кипрские виды мясных деликатесов, а также в Доме варенья, где домашние джемы из фруктов, овощей и цветов удивят вас разнообразием вкусов. В деревне Фуни посетите семейное производство Ourania Delights и насладитесь аутентичным кипрским лукумом по рецепту 1930-х годов — сладостью с душой, которая покоряет сердца. Завершите день дегустацией лучших кипрских вин, а также знаменитых крепких напитков Зивания и Коммандарию в уютной винодельне — идеальный финал насыщенного и вкусного дня. Этот гастрономический тур из Пафоса — идеальный выбор для ценителей вкуса, истории и аутентичной кипрской культуры. Вас ждут вкусные открытия, незабываемые впечатления и яркие фото, которые останутся с вами надолго. Погрузитесь в атмосферу Кипра и подарите себе день настоящих гастрономических приключений.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Деревня художников Лания

Розовая фабрика, дом сладостей и дом традиционных мясных изделий в горной деревне Агрос

Производство лукума в деревне Фуни

Местная винодельня с дегустацией вин Что включено Услуги гида (Дорогие гости, если в группе будет немного русскоговорящих участников, экскурсия может проводиться на английском языке. Мы постараемся, чтобы всем было комфортно и интересно)

Полностью застрахованный автобус с кондиционером и профессиональным водителем

Бесплатная дегустация вин и местных деликатесов

Время для отдыха и обеда Что не входит в цену Обед и напитки

Место начала и завершения? Подтвержденное туроператором место Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.