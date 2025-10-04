Гастрономическое приключение из Пафоса: мясные деликатесы, домашние джемы, сладости и лучшие кипрские напитки. Погрузитесь в атмосферу вкусов и традиций острова.
Описание экскурсииОщутите взрыв вкусов и впечатлений с гастрономическим туром по Кипру из Пафоса. Начните день с прогулки по живописной деревне художников Лания, где узкие мощёные улочки, цветущие дворики и уютные музеи создают атмосферу вдохновения и идеальные условия для фото. Затем отправляйтесь в знаменитую Розовую фабрику в Агросе, где познакомитесь с натуральными продуктами из дамасской розы — масла, косметикой, сладостями и ликёрами, а аромат розы наполнит ваш день особой магией. Продолжите гастрономическое путешествие в традиционном доме мясных деликатесов, где сможете попробовать уникальные кипрские виды мясных деликатесов, а также в Доме варенья, где домашние джемы из фруктов, овощей и цветов удивят вас разнообразием вкусов. В деревне Фуни посетите семейное производство Ourania Delights и насладитесь аутентичным кипрским лукумом по рецепту 1930-х годов — сладостью с душой, которая покоряет сердца. Завершите день дегустацией лучших кипрских вин, а также знаменитых крепких напитков Зивания и Коммандарию в уютной винодельне — идеальный финал насыщенного и вкусного дня. Этот гастрономический тур из Пафоса — идеальный выбор для ценителей вкуса, истории и аутентичной кипрской культуры. Вас ждут вкусные открытия, незабываемые впечатления и яркие фото, которые останутся с вами надолго. Погрузитесь в атмосферу Кипра и подарите себе день настоящих гастрономических приключений.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня художников Лания
- Розовая фабрика, дом сладостей и дом традиционных мясных изделий в горной деревне Агрос
- Производство лукума в деревне Фуни
- Местная винодельня с дегустацией вин
Что включено
- Услуги гида (Дорогие гости, если в группе будет немного русскоговорящих участников, экскурсия может проводиться на английском языке. Мы постараемся, чтобы всем было комфортно и интересно)
- Полностью застрахованный автобус с кондиционером и профессиональным водителем
- Бесплатная дегустация вин и местных деликатесов
- Время для отдыха и обеда
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Подтвержденное туроператором место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тинатин
4 окт 2025
Владимир- прекрасный гид! Много что увидели- больше всего понравилась розовая фабрика, винодельня. И просто посетить Троодос- это прекрасно! Спасибо большое!
Т
Татьяна
25 сен 2025
Спасибо за хорошую организацию туров. Очень душевно, познавательно, без напрягов. Вы спасли наш отдых на Кипре.
Пользовалась Ваши услугами в Белоруссии, в Санкт-Петербурге. Вы всегда на высоте.
С уважением
Татьяна.
Входит в следующие категории Пафоса
