Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Тропой Артемиды — на Олимп!

Насладиться пейзажами Троодоса, посетить самобытную деревушку и отдохнуть у прохладного водопада

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Эта экскурсия — микс природных красот и колорита деревенской жизни на Кипре.

Вы побываете у самого высокого водопада на острове.

Обогнете Олимп, следуя по несложному маршруту, и проникнетесь очарованием кипрского леса.

Посетите старинную деревню, понаблюдаете за жизнью селян, а еще познакомитесь с винами, сладостями и блюдами местной кухни.
€180
171 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!

Что вас ожидает

Путь к горе богов
Первая остановка на нашем маршруте — водопад Милломерис, самый большой на Кипре. В жаркий день здесь приятно отдохнуть и освежиться, можно даже искупаться — или сделать удачные снимки.
Тропа Артемиды проведет вас вокруг Олимпа: маршрут несложный, так как почти все время идет на одной высоте, без спусков и подъемов. Вы обогнете гору, по пути услышите легенды и мифы этого региона и познакомитесь с особенностями здешней природы. И, конечно, полюбуетесь потрясающими видами на горы Троодоса!

Самобытная деревня
После мы посетим колоритную деревушку Какопетрия: вы раскроете тайну её названия, услышите о местных достопримечательностях и узнаете о традициях и быте жителей. У одного из деревенских мастеров вы сможете попробовать местные продукты и сладости, затем на семейной винодельне — оценить вкус кипрского вина. А знакомство с блюдами национальной кухни состоится в одной из горных деревенских таверн.

Организационные детали

Особенности пешеходного маршрута на горе Олимп

  • Пешеходный маршрут проходит на высоте 1820–1860 м. над уровнем моря. Уровень сложности 1 по десятибалльной шкале, однако прогулка может оказаться тяжелой для детей до 4-х лет и людей с ограничениями по здоровью.
  • Маршрут может меняться во время дождя, так как посещение тропы в этом случае небезопасно

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: около 10-20 евро на человека за обед в таверне
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!
Тропой Артемиды — на Олимп!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
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