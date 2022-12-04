Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
Эта экскурсия - уникальная возможность насладиться природными красотами и деревенским колоритом Кипра.
Начнется путешествие с посещения водопада Милломерис, где можно освежиться и сделать отличные фотографии.
Далее тропа Артемиды проведет вас вокруг Олимпа, читать дальшеуменьшить
где вы услышите мифы и легенды, а также полюбуетесь видами на горы Троодоса.
В деревне Какопетрия вы узнаете о местных традициях, попробуете сладости и вино, а также отведаете блюда национальной кухни в уютной таверне. Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed, с возможностью изменения маршрута в случае дождя
Лучшее время для прогулки по тропе Артемиды - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться великолепными видами без чрезмерной жары. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, однако в это время возможны дожди, которые могут повлиять на маршрут. В оставшиеся месяцы, несмотря на более прохладную погоду, экскурсия остаётся доступной, но стоит учитывать возможные погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Милломерис
Гора Олимп
Деревня Какопетрия
Описание экскурсии
Путь к горе богов
Первая остановка на нашем маршруте — водопад Милломерис, самый большой на Кипре. В жаркий день здесь приятно отдохнуть и освежиться, можно даже искупаться — или сделать удачные снимки. Тропа Артемиды проведет вас вокруг Олимпа: маршрут несложный, так как почти все время идет на одной высоте, без спусков и подъемов. Вы обогнете гору, по пути услышите легенды и мифы этого региона и познакомитесь с особенностями здешней природы. И, конечно, полюбуетесь потрясающими видами на горы Троодоса!
Самобытная деревня
После мы посетим колоритную деревушку Какопетрия: вы раскроете тайну её названия, услышите о местных достопримечательностях и узнаете о традициях и быте жителей. У одного из деревенских мастеров вы сможете попробовать местные продукты и сладости, затем на семейной винодельне — оценить вкус кипрского вина. А знакомство с блюдами национальной кухни состоится в одной из горных деревенских таверн.
Организационные детали
Особенности пешеходного маршрута на горе Олимп
Пешеходный маршрут проходит на высоте 1820–1860 м. над уровнем моря. Уровень сложности 1 по десятибалльной шкале, однако прогулка может оказаться тяжелой для детей до 4-х лет и людей с ограничениями по здоровью.
Маршрут может меняться во время дождя, так как посещение тропы в этом случае небезопасно
Как проходит экскурсия
Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
Дополнительные расходы: еда и напитки (около 10-20 евро) на человека за обед в таверне; дегустация вин (5 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рита
Безмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобные, в горах было так красиво, хотелось остаться там с ночёвкой. Очень впечатлил монастырь и водопад! Татьяна и Игорь замечательные, было ощущение что мы знаем их давно))
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N
Natalia
Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные рассказчики. Огромное количество самой разноплановой информации от истории зарождения острова читать дальшеуменьшить
до описания местных растений. Очень гибкое отношение к клиенту, мы были с детьми и корректировали наше путешествие на ходу. Сам маршрут очень интересный и живописный - гора Олимп, водопад, горная деревня. Ехали очень комфортно, чистый и просторный автомобиль, для детей были бустеры. Игорь отличный водитель, мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Татьяна великолепный рассказчик, знает огромное количество деталей и чувствуется ее любовь к Кипру и своей работе. Благодаря ей мы узнали этот чудесный остров с совсем новой стороны.
Мы остались очень довольны днем, проведенным в компании Татьяны и Игоря. При первой же возможности вернемся. Спасибо!
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Виктор
Татьяна и Игорь отличные гиды, очень интересная и лёгкая экскурсия была. Все остались довольны, время пролетело незаметно! Спасибо!