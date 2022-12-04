Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Эта экскурсия - уникальная возможность насладиться природными красотами и деревенским колоритом Кипра.Начнется путешествие с посещения водопада Милломерис, где можно освежиться и сделать отличные фотографии.Далее тропа Артемиды проведет вас вокруг Олимпа,

где вы услышите мифы и легенды, а также полюбуетесь видами на горы Троодоса. В деревне Какопетрия вы узнаете о местных традициях, попробуете сладости и вино, а также отведаете блюда национальной кухни в уютной таверне. Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed, с возможностью изменения маршрута в случае дождя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по тропе Артемиды - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться великолепными видами без чрезмерной жары. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, однако в это время возможны дожди, которые могут повлиять на маршрут. В оставшиеся месяцы, несмотря на более прохладную погоду, экскурсия остаётся доступной, но стоит учитывать возможные погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.