Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путь к горе богов

Первая остановка на нашем маршруте — водопад Милломерис, самый большой на Кипре. В жаркий день здесь приятно отдохнуть и освежиться, можно даже искупаться — или сделать удачные снимки.

Тропа Артемиды проведет вас вокруг Олимпа: маршрут несложный, так как почти все время идет на одной высоте, без спусков и подъемов. Вы обогнете гору, по пути услышите легенды и мифы этого региона и познакомитесь с особенностями здешней природы. И, конечно, полюбуетесь потрясающими видами на горы Троодоса!

Самобытная деревня

После мы посетим колоритную деревушку Какопетрия: вы раскроете тайну её названия, услышите о местных достопримечательностях и узнаете о традициях и быте жителей. У одного из деревенских мастеров вы сможете попробовать местные продукты и сладости, затем на семейной винодельне — оценить вкус кипрского вина. А знакомство с блюдами национальной кухни состоится в одной из горных деревенских таверн.