организовано. Всё прошло просто замечательно, начиная с удобства оплаты и до самого конца. Комфортный автомобиль с кондиционером, пунктуальность, интересный насыщенный маршрут и замечательный гид- отличная экскурсия получилась! Не было ни одного момента, который бы нам не понравился. Ирина- наш гид- не просто знающий гид, но и прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Наша экскурсия была немного изменена в связи с ограничениями из-за covid, но она не была просто урезана: Ирина постаралась нам показать максимум из возможного. Чтобы нам не встречалось по дороге и какие бы вопросы не возникали, Ирина обо всём рассказывала. Мы ездили семьёй: мы с мужем и дети 13 и 10 лет. Экскурсия очень понравилась не только нам, но и, что важно, детям! Они все запомнили и остались очень довольны. Спасибо за такой чудесный день! Обязательно буду рекомендовать друзьям. И сама тоже в следующие приезды вернусь за другими экскурсиями)