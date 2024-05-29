Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй, читать дальше
культурой, религией, природой и вообще ищущий нового человек-эта экскурсия-открытие для вас! По фактам: Ирина знает абсолютно все о Кипре и не только. Про что бы она не рассказывала, будет неизменно интересно, систематизированно и глубоко. Маршрут построен очень грамотно, и, несмотря на свою внушительную продолжительность, пролетает на одном дыхании. А еще Ирина очень жизнелюбивый, приветливый и компанейский человек, влюбленный в Мир! Подписываюсь под словами предыдущего экскурсанта, «если есть на свете Гид, это Ирина».
Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере … читать дальше
Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!
Экскурсия очень понравилась. Ирина очень начитанный гид, разбирающийся отлично в истории, культуре, природе острова Крит. Также Ирина дала нам множество советов организационного плана. Мы не заметили как пролетел день. Огромное спасибо Ирине.
Мы с подругой очень довольны экскурсией и благодарны Ирине и Августе. Выбирали из нескольких экскурсий и гидов, остановились на этой читать дальше
экскурсии и не пожалели: оптимальный маршрут, интересная информация самого разного характера о Кипре, его истории, природе, жителях, много увидели за один день. Ирина очень знающий гид, внимательный к интересам Туристов, адаптирует материал и маршрут под конкретный случай. Хотя цена и высокая, мы не пожалели. Спасибо!
Добрый день. Очень рады, что несмотря на пятый приезд на Кипр, выбрали эту экскурсию. Увидели новые места, пообщались с Ириной читать дальше
и Августой - новые люди, новые знания и впечатления. Много материала, разнообразные места, успели всю программу и даже ее перевыполнили. Погода с дождем и даже редким явлением - градом- не помешала, потому что Ирина грамотно составила маршрут и оперативно реагировала на изменения погоды. На редкость в поездке сделали общих фото, а то обычно на фото или я, или муж;-). Еще раз благодарим Ирину и ее помощницу Августу!
Ездили на экскурсию с Ириной в июле, остались в полном восторге! Огромное ей спасибо! Ирина замечательный рассказчик, потрясающее знание материала, читать дальше
да и просто поболтали о с ней жизни), день пролетел буквально на одном дыхании, мы нисколько не утомились. Узнали и увидели массу нового, абсолютно без спешки, однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию, а не автобус разношерстной публики. Кроме того, абсолютно бесплатно, Ирина по окончании экскурсии, завершив программу, отвезла и показала нам несколько интересных мест, которые составили бы легко программу еще одной поездки. Ирина, еще раз огромное Вам спасибо! Благодаря Вам, наш короткий отпуск запомнится нам надолго. Александр и Елена.
Ездили с Ириной на экскурсию "Весь Кипр за один". Были 2 взрослых и 2 детей 11 и 8. Из-за covid в читать дальше
Фамагусту попасть не смогли и Ирина предложила вместо этого поехать на верблюжью ферму. Дети были рады, тем более что там были не только верблюды. На ферме много разных животных и всех можно покормить. Затем мы поехали в деревню Лефкара и по дороге попали под проливной дождь. Ирина не растерялась и скорректировала маршрут так что в деревню мы смогли вернуться позже, когда дождь закончился. Ещё хочется отметить, что Ирина водит очень аккуратно и на горном серпантине с ней не страшно. Эта экскурсия идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть остров, но не хочет несколько дней сидеть за рулём. Однозначно порекомендую этого гида всем друзьям.
В июне 2021 Приехали мы на недельку в отпуск. И,Конечно, хотелось посмотреть не только пляжи. Вариант автобуса с большим количеством читать дальше
людей мы тоже не рассматривали. Великолепный гид Ирина пришла нам на помощь. Необыкновенно корректная, прекрасно владеющая мастерством рассказчика, с огромным богажем знаний по истории, культуре, флоре и фауне. Нам удалось увидеть удивительные места, о которых мы даже не знали. Прекрасные виды гор Троодос, византийские церкви, монастырь Киккос, заброшенные, но невероятно атмосферные горные деревушки. Самое главное человек любит свою работу, что сейчас редкость и, к тому же, очень интересный рассказчик и аккуратный водитель, что немаловажно в горах. Учитывая, что возраст нашей компании был от 11 до 40, интересно было всем и детям и взрослым. Получилось просто волшебно и незабываемо! Мы рады, что сайт дал возможность познакомиться с таким профессиональным гидом и прекрасным человеком!
Долго выбирали экскурсию по Кипру, остановились на этой, потому что за один день посетили огромную массу достопримечательностей, узнали историю Кипра, читать дальше
побывали и на побережье, и в горах, посетили и смотровые площадки и монастыри. С нами был ребёнок 9 лет и ему тоже всё было интересно. Гид Ирина обладает огромным багажом знаний и готова ответить на любой самый неожиданный вопрос. В итоге экскурсия оказалась ещё более интересной, чем мы предполагали, и мы посетили даже такие места, о которых мы не знали. Ирине большое спасибо, всем рекомендую этого замечательного гида!
Благодарим Ирину за содержательную экскурсию. Было интересно и позитивно. Она является доскональным знатоком истории Кипра. Очень импонировало, что по пути читать дальше
мы знакомились с местными пернатыми и разнообразными растениями! Мы с головой окунулись в Истрию и в настоящее Кипра! Редко встретишь таких деликатных и прекрасных эрудитов-гидов! Спасибо за КИПР ИРИНА! Надеюсь мы ещё вернёмся для новых экскурсий. До свидания!
Это был незабываемый день!!! Мы первый раз решились заказать экскурсию не через тур. оператора, и я волновалась, как все будет читать дальше
организовано. Всё прошло просто замечательно, начиная с удобства оплаты и до самого конца. Комфортный автомобиль с кондиционером, пунктуальность, интересный насыщенный маршрут и замечательный гид- отличная экскурсия получилась! Не было ни одного момента, который бы нам не понравился. Ирина- наш гид- не просто знающий гид, но и прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Наша экскурсия была немного изменена в связи с ограничениями из-за covid, но она не была просто урезана: Ирина постаралась нам показать максимум из возможного. Чтобы нам не встречалось по дороге и какие бы вопросы не возникали, Ирина обо всём рассказывала. Мы ездили семьёй: мы с мужем и дети 13 и 10 лет. Экскурсия очень понравилась не только нам, но и, что важно, детям! Они все запомнили и остались очень довольны. Спасибо за такой чудесный день! Обязательно буду рекомендовать друзьям. И сама тоже в следующие приезды вернусь за другими экскурсиями)
Спасибо Ирине за замечательную индивидуальную экскурсию. Началась она у нас в 8 утра и закончилась аж в 19:00. Название экскурсии читать дальше
полностью соответствует ее содержанию и описанию: за один день мы посмотрели все основные достопримечательности, которые можно увидеть на многих фотках Кипра в интернете. Ирина очень вежлива и внимательна. Жену сильно укачивало, так она переживала сильно, ехала помедленней и т. д. Было реально приятно от такой заботы. Ирина долгое время живет на Кипре, поэтому на любой наш вопрос у нее был ответ, да и в целом она приятный собеседник, поддержит разговор на любую тему. Цена приемлемая, реально выходит выгодней, чем брать у туроператора. Всем рекомендую. Спасибо большое Ирина:)
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в августе 2025
Сейчас в Протарасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 357. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Изучение достопримечательностей города Протараса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Протарасе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке