Обзорные и познавательные экскурсии Протараса

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Протарасе на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Весь Кипр за 1 день
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€357 за всё до 6 чел.
Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко из Протараса
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная автомобильная экскурсия по Айя-Напе и Протарасу
Приглашаем на автомобильную прогулку по Айя-Напе и Протарасу. Увидим потрясающие места, остановимся для фото и насладимся морскими красотами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Обязательно к посещению!
    Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
    читать дальше

    культурой, религией, природой и вообще ищущий нового человек-эта экскурсия-открытие для вас!
    По фактам: Ирина знает абсолютно все о Кипре и не только. Про что бы она не рассказывала, будет неизменно интересно, систематизированно и глубоко. Маршрут построен очень грамотно, и, несмотря на свою внушительную продолжительность, пролетает на одном дыхании. А еще Ирина очень жизнелюбивый, приветливый и компанейский человек, влюбленный в Мир!
    Подписываюсь под словами предыдущего экскурсанта, «если есть на свете Гид, это Ирина».

  • В
    Вера
    5 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем
  • П
    Павел
    22 апреля 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
    читать дальше

    Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!

    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Весь Кипр за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Ирина очень начитанный гид, разбирающийся отлично в истории, культуре, природе острова Крит. Также Ирина дала нам множество советов организационного плана.
    Мы не заметили как пролетел день.
    Огромное спасибо Ирине.
  • А
    Анастасия
    28 октября 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Ирина потрясающий рассказчик с огромным багажом знаний! Мы опытные путешественники и, мне кажется, что это лучший из встреченных нами гидов.
    читать дальше

    Очень клиентоориентирована, деликатна, разносторонне образована и с прекрасным русским языком. Ира, огромное спасибо, мы получили необыкновенное удовольствие от Вашей работы и влюбились в Кипр!

  • А
    Анна
    10 октября 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Спасибо большое Ирине за экскурсию. Все было хорошо, Получили удовольствие. Много посмотрели и послушали. Лефкара произвела хорошее впечатление. За исключением
    читать дальше

    того, что не были проинформированы о существенно завышенных ценах в местной лавке на лефкарийское серебро. Как выяснилось, на побережье на те же изделия цены были 40% ниже.

  • Г
    Гульнара
    17 сентября 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Мы с подругой очень довольны экскурсией и благодарны Ирине и Августе. Выбирали из нескольких экскурсий и гидов, остановились на этой
    читать дальше

    экскурсии и не пожалели: оптимальный маршрут, интересная информация самого разного характера о Кипре, его истории, природе, жителях, много увидели за один день. Ирина очень знающий гид, внимательный к интересам Туристов, адаптирует материал и маршрут под конкретный случай. Хотя цена и высокая, мы не пожалели. Спасибо!

  • А
    Андерй
    17 сентября 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Добрый день. Очень рады, что несмотря на пятый приезд на Кипр, выбрали эту экскурсию. Увидели новые места, пообщались с Ириной
    читать дальше

    и Августой - новые люди, новые знания и впечатления. Много материала, разнообразные места, успели всю программу и даже ее перевыполнили. Погода с дождем и даже редким явлением - градом- не помешала, потому что Ирина грамотно составила маршрут и оперативно реагировала на изменения погоды. На редкость в поездке сделали общих фото, а то обычно на фото или я, или муж;-). Еще раз благодарим Ирину и ее помощницу Августу!

  • Т
    Татьяна
    14 сентября 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Большое спасибо Ирине за экскурсию! Она очень приятный собеседник, грамотный экскурсовод и просто неравнодушный человек. Маршрут подстроила под наши интересы.
    читать дальше

    Комфортный автомобиль, поэтому дорога была совсем не утомительной. Кому интересен не только пляжный отдых, а хочется неформальной экскурсионной программы, однозначно к Ирине!

  • Е
    Елена
    20 августа 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Ездили на экскурсию с Ириной в июле, остались в полном восторге! Огромное ей спасибо! Ирина замечательный рассказчик, потрясающее знание материала,
    читать дальше

    да и просто поболтали о с ней жизни), день пролетел буквально на одном дыхании, мы нисколько не утомились. Узнали и увидели массу нового, абсолютно без спешки, однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию, а не автобус разношерстной публики. Кроме того, абсолютно бесплатно, Ирина по окончании экскурсии, завершив программу, отвезла и показала нам
    несколько интересных мест, которые составили бы легко программу еще одной поездки.
    Ирина, еще раз огромное Вам спасибо! Благодаря Вам, наш короткий отпуск запомнится нам надолго.
    Александр и Елена.

  • Г
    Галина
    13 августа 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Ездили с Ириной на экскурсию "Весь Кипр за один". Были 2 взрослых и 2 детей
    11 и 8. Из-за covid в
    читать дальше

    Фамагусту попасть не смогли и Ирина предложила вместо этого поехать на верблюжью ферму. Дети были рады, тем более что там были не только верблюды. На ферме много разных животных и всех можно покормить. Затем мы поехали в деревню Лефкара и по дороге попали под проливной дождь. Ирина не растерялась и скорректировала маршрут так что в деревню мы смогли вернуться позже, когда дождь закончился. Ещё хочется отметить, что Ирина водит очень аккуратно и на горном серпантине с ней не страшно. Эта экскурсия идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть остров, но не хочет несколько дней сидеть за рулём. Однозначно порекомендую этого гида всем друзьям.

  • Н
    Надежда
    11 августа 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Экскурсией остались довольны.
  • Е
    Екатерина
    10 августа 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Ездили с мужем и 9-летним ребёнком. Ирина встретила вовремя, очень приятная и лёгкая в общении, с огромным багажом знаний об
    читать дальше

    острове. Уверенно водит, автомобиль комфортный. Все прошло без суеты, получили классные впечатления, бонусом Ирина подсказала нам, что посмотреть в Айя-Напе самостоятельно! Очень рекомендую!

  • М
    Мария
    6 августа 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Экскурсия довольно интересная. Конечно, обидно, что из-за ковидных ограничений нет возможности попасть в Северный Кипр, но представление о традициях и образе жизни киприотов получено.
    Спасибо Ирине!
  • О
    Ольга
    9 июля 2021
    Весь Кипр за 1 день
    В июне 2021 Приехали мы на недельку в отпуск. И,Конечно, хотелось посмотреть не только пляжи. Вариант автобуса с большим количеством
    читать дальше

    людей мы тоже не рассматривали. Великолепный гид Ирина пришла нам на помощь. Необыкновенно корректная, прекрасно владеющая мастерством рассказчика, с огромным богажем знаний по истории, культуре, флоре и фауне. Нам удалось увидеть удивительные места, о которых мы даже не знали. Прекрасные виды гор Троодос, византийские церкви, монастырь Киккос, заброшенные, но невероятно атмосферные горные деревушки. Самое главное человек любит свою работу, что сейчас редкость и, к тому же, очень интересный рассказчик и аккуратный водитель, что немаловажно в горах. Учитывая, что возраст нашей компании был от 11 до 40, интересно было всем и детям и взрослым. Получилось просто волшебно и незабываемо! Мы рады, что сайт дал возможность познакомиться с таким профессиональным гидом и прекрасным человеком!

  • А
    Альберт
    9 июля 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Отдельное спасибо нашему гиду - Ирине!!!
  • М
    Мария
    23 июня 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Долго выбирали экскурсию по Кипру, остановились на этой, потому что за один день посетили огромную массу достопримечательностей, узнали историю Кипра,
    читать дальше

    побывали и на побережье, и в горах, посетили и смотровые площадки и монастыри. С нами был ребёнок 9 лет и ему тоже всё было интересно. Гид Ирина обладает огромным багажом знаний и готова ответить на любой самый неожиданный вопрос. В итоге экскурсия оказалась ещё более интересной, чем мы предполагали, и мы посетили даже такие места, о которых мы не знали. Ирине большое спасибо, всем рекомендую этого замечательного гида!

  • Г
    Галина
    19 июня 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Благодарим Ирину за содержательную экскурсию. Было интересно и позитивно. Она является доскональным знатоком истории Кипра. Очень импонировало, что по пути
    читать дальше

    мы знакомились с местными пернатыми и разнообразными растениями! Мы с головой окунулись в Истрию и в настоящее Кипра! Редко встретишь таких деликатных и прекрасных эрудитов-гидов! Спасибо за КИПР ИРИНА! Надеюсь мы ещё вернёмся для новых экскурсий. До свидания!

  • О
    Ольга
    1 июня 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Это был незабываемый день!!! Мы первый раз решились заказать экскурсию не через тур. оператора, и я волновалась, как все будет
    читать дальше

    организовано. Всё прошло просто замечательно, начиная с удобства оплаты и до самого конца. Комфортный автомобиль с кондиционером, пунктуальность, интересный насыщенный маршрут и замечательный гид- отличная экскурсия получилась! Не было ни одного момента, который бы нам не понравился. Ирина- наш гид- не просто знающий гид, но и прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Наша экскурсия была немного изменена в связи с ограничениями из-за covid, но она не была просто урезана: Ирина постаралась нам показать максимум из возможного. Чтобы нам не встречалось по дороге и какие бы вопросы не возникали, Ирина обо всём рассказывала. Мы ездили семьёй: мы с мужем и дети 13 и 10 лет. Экскурсия очень понравилась не только нам, но и, что важно, детям! Они все запомнили и остались очень довольны. Спасибо за такой чудесный день! Обязательно буду рекомендовать друзьям. И сама тоже в следующие приезды вернусь за другими экскурсиями)

  • Д
    Дмитрий
    29 мая 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Спасибо Ирине за замечательную индивидуальную экскурсию. Началась она у нас в 8 утра и закончилась аж в 19:00. Название экскурсии
    читать дальше

    полностью соответствует ее содержанию и описанию: за один день мы посмотрели все основные достопримечательности, которые можно увидеть на многих фотках Кипра в интернете.
    Ирина очень вежлива и внимательна. Жену сильно укачивало, так она переживала сильно, ехала помедленней и т. д. Было реально приятно от такой заботы. Ирина долгое время живет на Кипре, поэтому на любой наш вопрос у нее был ответ, да и в целом она приятный собеседник, поддержит разговор на любую тему.
    Цена приемлемая, реально выходит выгодней, чем брать у туроператора.
    Всем рекомендую. Спасибо большое Ирина:)

