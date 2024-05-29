1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная автомобильная экскурсия по Айя-Напе и Протарасу
Приглашаем на автомобильную прогулку по Айя-Напе и Протарасу. Увидим потрясающие места, остановимся для фото и насладимся морскими красотами
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища мыса Каво Греко: приключенческий тур на автомобиле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым живописным уголкам юго-восточного Кипра. Пещеры, пляжи и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 09:00
11 июня в 08:30
€189 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 мая 2024Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
- ООльга9 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
- ВВера5 мая 2024Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
- ФФаина2 мая 2024Экскурсия была просто замечательная. Экскурсовод Ирина очень знающий и хороший рассказчик. Видно, как она любит страну о которой говорит. Красота мест, где мы побывали была просто сказочная. .
- ППавел22 апреля 2024Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
- ННиколай18 октября 2023Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
- ИИрина12 октября 2023Довольны экскурсией, понравилось все
- ЕЕлена13 сентября 2023Комфортное неутомительное путешествие, охватившее все природные достопримечательности региона. Было очень интересно и приятно. Вишенкой на торте Cavo Gkreco- купание на пляже Konnos beach. Спасибо за отлично проведённый день!
- ЭЭдик10 сентября 2023Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
- GGENYA7 сентября 2023Мы хотим поблагодарить Серго за такую интересную и увлекательную экскурсию, по таким красивым местам. До сих пор вспоминаем эту экскурсию. Время пробежало
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 134 до 335. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии по окрестностям Протараса и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра