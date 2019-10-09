4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем

Irina
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Irina – ваш гид
Всего за день Кипр раскроет вам все красоты и тайны.

Вы побываете в атмосферной деревушке Лефкара, ощутите умиротворение в монастыре Махерас.

Горные пейзажи Троодоса впечатлят своим величием, а город-призрак — духом запустения.

А еще мы исследуем средневековую крепость в Фамагусте, и, конечно, попробуем местное вино.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день

Что вас ожидает

Колоритная деревушка
Утром мы отправимся к одному из трех величайших монастырей Кипра — Махерас. Окруженный сосновыми лесами, он впечатляет спокойной атмосферой — я расскажу легенду о его появлении. Затем мы посетим деревню Лефкара, сохранившую аутентичность до наших времен. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам вдоль трехсотлетних домов, увидите церковь Святого Креста и узнаете, как проверяли эту реликвию. Особая достопримечательность деревушки — местные умельцы: еще в Средние века мужчины здесь создавали филигранные украшения из серебра и золота, а мастерицы всегда славились своим кружевом «лефкаритио».

Вино и горы
На семейной винодельне вы продегустируете местное вино — у него особый букет, и я объясню вам, чем оно отличается от вин других регионов Кипра. Вы осмотрите помещения винодельни и узнаете, где и как делают вино, а в хранилище увидите дубовые бочки, в которых настаивается напиток. Проезжая по отрогам гор Троодоса, мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться потрясающим видом на этот горный массив. А дальше вы посетите пещеру, где англичане сожгли одного из участников сопротивления киприотов, и услышите историю этой борьбы за свободу.

Прошлое и современность турецкого Кипра
Чтобы представление о Кипре было полным, мы отправимся на север острова, в его турецкую часть. Здесь находится город-призрак Вароша — я расскажу о трагических событиях, приведших к разделению острова. Обратно в Средневековье нас перенесет крепость города Фрамагусты. Вы сможете подняться на крепостную стену и окинуть взглядом весь порт. После посетите церковь святого Николая и узнаете, почему короли династии Лузиньянов становились правителями только после второй коронации.

Организационные детали

  • Дегустация не входит в стоимость экскурсии (2 евро/чел.)
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2019
Спасибо огромное нашему замечательному экскурсоводу Ирине за потрясающее знакомство с Кипром! Ирина не только прекрасный рассказчик, хорошо разбирающийся во всех тонкостях многовековой истории Кипра, но и чудесный и приятный человек. Путешествовали с дочкой 5 лет и мамой 69 лет, Ирина непрерывно следила, чтобы было комфортно абсолютно всем участникам экскурсии. Знания Ирины в области истории, культуры, политики Кипра, а также его флоры и фауны просто безграничны. Материал экскурсии очень разнообразен и интересен, включает историю православных святынь и традиций жизненного уклада, а также подробное изложение истории конфликта между севером и югом. Ирина не умолкала ни на минуту, щедро делясь с нами своими богатыми знаниями, при этом рассказ был увлекателен даже для пятилетней дочери, которая впоследствии восполняла некоторые упущенные нами моменты рассказа экскурсовода. Маршрут экскурсии продуман до мелочей, даже время отдельных мест посещения выбрано так, что удается избежать встречи с многолюдными автобусными экскурсиями, помолиться в Храме практически в одиночестве. Браво и огромная благодарность Ирине, мы были в восторге и от экскурсии и от знакомства с таким милым, добрым, умным и приятным человеком!!!
11 сентября 2019
Хотим поблагодарить Ирину за интересную и комфортную поездку по Кипру!
В 8.00 утра гид нас забрала из нашего отеля (AkteaBV, г.Айя-Напа), обсудили детали поездки, немного скорректировали планы по нашим интересам и отправились в путешествие.
По пути Ирина рассказывала историю, обычаи, традиции народов Кипра, обсудили даже проблемы и перспективы развития острова ))
Маршрут удобный, поездка на комфортабельном минивэне, ездили мама + 2 детей (9 и 11 лет).
Заехали в православный храм (Феклы), посетили главную мечеть острова - помянули родных и взяли немного землицы для родных и прабабушки (в этом году ей исполнилось 100 лет!).
Заглянули на соленые озера - нам повезло, была вода )), конечно, без фламинго, может доедем посмотреть на них зимой ))).
Поднимались в горы, посетили водопад Каледония, дети прыгали от восторга и ледяной воды )) по горной тропе познакомились с Земляничным деревом и Золотистым дубом, ящерками и пр ..., правда потом задержались со спуском с горы, Ирина, извините, что Вам пришлось немного понервничать из-за нашего опоздания, просто мы увлеклись горными красотами ))
Дети хотели прокатиться по горному серпантину без ограничителя ))) а когда попадались такие участки дороги - прятались за мамину спину )))
По дороге рассмотрели поспевающие гранаты, верхние и нижние лозы винограда... Мы теперь знаем сорта,и какой идет на вино )) попробовали на зуб орех Пекан - еще был не поспевший ))))) и грецкий орех.
Посетили Венецианские мосты, деревеньку Омодос и церковь Св.Николая, поставили свечки за православных родственников, заехали в винодельню Зинона и прикупили там немного вина - больше всего понравилось вино их бабушки, не помню точно, вроде то, что с серебряной медалью (вино уже ).
Проездом вглянули на город Лимассол )) и отправились на Северный Кипр. Было интересно послушать об истории освобождения Кипра и разделения на 2 государства в 1960-1974гг. Удивило наличие собственной земли Великобритании на острове, оказывается 3% осталось принадлежать англичанам)) Детям понравилось ехать сразу через 3 страны: по дороге, которая принадлежит Великобритании, слева - Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), а справа - государство Кипр ))
Легко пересекли границу с ТРСК. Познакомились c городом Фамагуста, по ступеням взобрались на древнюю крепость, откуда открывался вид на главный порт и город, успели посмотреть издалека на ворота замка Отелло с венецианским львом, потом уже быстро стемнело, но мы еще заехали в мечеть Лалы-Мустафы-паши (бывший готический собор Св.Николая), сфотографировались с деревом, посаженным более 700 лет назад (!) и проехали безлюдные районы Вароши... Интересно было также послушать про жд-дорогу острова, которой уже больше нет.
Вернулись с поездки мы около 21ч, получили много впечатлений и интересной информации, но не чувствовали себя крайне уставшими, поскольку экскурсия была для нас комфортной и практически индивидуальной, только для нашей семьи ))
Отдельное спасибо Ирине за прохладную воду в термосумке и заботу в дороге!
Желаем Ирине легких дорог и успешного развития!
С уважением,
Светлана
2 сентября 2019
Были на экскурсии с Ириной, Кипр за один день. Специально выбирали такую, чтобы за один день получить представление об острове, в том числе заехать в северную его часть. Для тех кто хочет увидеть Фамагусту во всей красе, а не в бинокль с корабля, походить по крепостным стенам и улочкам, увидеть средневековый дворец, вам сюда!!! Ехать своим ходом на арендованном авто, на мой взгляд не удобно т.к. нужно брать разрешение на въезд на турецкую территорию и вы лишаетесь интересных подробностей рассказанных экскурсоводом об этом месте. А теперь об экскурсии...
Экскурсия продолжительная, насыщенная, много интересной информации. Что касается жары, то она не утомляет, т.к. много передвижений на автомобиле под кондиционером, а где нужно ходить Ирина старается найти тень. Места подобраны очень грамотно, но при желании туристов можно вносить корректировку. Не буду вдаваться в подробности, всё увидите сами.
С экскурсоводом очень повезло!!! Ирина - прекрасный рассказчик и собеседник. С ней очень легко и комфортно. Обладает большим опытом работы и глубокими знаниями в области истории, культуры и религии острова. Не один наш вопрос не остался без ответа. Получили море информации и положительных эмоций) Всем рекомендую!!! Надеюсь наше мнение совпадёт.
Ещё раз благодарим Ирину за незабываемые впечатления!!!
15 августа 2019
Мы прекрасно провели день с прекрасным гидом Ириной. На хорошем авто, с комфортом!!! Ирина отличный рассказчик и знаток истории Кипра, с древнейших времён до наших дней! Она показала нам прекрасные места на Кипре, мы проехали по турецкой части, увидели самые колоритные места Фамагусты- крепость просто необходимо видеть!!!! Мы невероятно вкусно пообедали!!! Погуляли на территории монастыря, познакомились с национальным героем Кипра, посмотрели деревни и деревеньки с красивейшими улочками, посетили несколько храмов! На закуску проехались по нескольким природным красотам!!! Ирина ответила на все наши вопросы, а их было очень много)))) При этом, по нашей просьбе мы заехали в супермаркет😀! Экскурсия длилась 11 часов, а усталость почувствовали только дома! Все было очень интересно, вкусно и весело!!! Спасибо огромное Ирине от нашей четверки туристов!!!!

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