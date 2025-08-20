4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы сможете увидеть самые интересные места Кипра. Побывайте в атмосферной деревушке Лефкара, где сохранились традиции изготовления кружев и украшений. Ощутите умиротворение в монастыре Махерас, окруженном сосновыми лесами.Впечатляющие

горные пейзажи Троодоса и история борьбы за свободу в пещере не оставят вас равнодушными. Узнайте о трагических событиях в городе-призраке Вароша и посетите средневековую крепость в Фамагусте. Дегустация местного вина на семейной винодельне добавит особый шарм вашему путешествию

Описание экскурсии

Колоритная деревушка

Утром мы отправимся к одному из интереснейших монастырей Кипра — монастырю Св. Марины — я расскажу легенду о его появлении… Несмотря на своё расположение на территории английской военной базы, монастырь впечатляет спокойной атмосферой. Затем мы посетим деревню Лефкара, сохранившую аутентичность до наших времён. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам вдоль трёхсотлетних домов, увидите церковь Святого Креста и узнаете, как проверяли эту реликвию. Особая достопримечательность деревушки — местные умельцы: ещё в Средние века мужчины здесь создавали филигранные украшения из серебра и золота, а мастерицы всегда славились своим кружевом «лефкаритио».

Вино и горы

На семейной винодельне вы продегустируете местное вино — у него особый букет, и я объясню вам, чем оно отличается от вин других регионов Кипра. Вы осмотрите помещения винодельни и узнаете, где и как делают вино, а в хранилище увидите дубовые бочки, в которых настаивается напиток. Проезжая по отрогам гор Троодоса, мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться потрясающим видом на этот горный массив. А дальше вы посетите пещеру, где англичане сожгли одного из участников сопротивления киприотов, и услышите историю этой борьбы за свободу.

Прошлое и современность турецкого Кипра

Чтобы представление о Кипре было полным, мы отправимся на север острова, в его турецкую часть. Здесь находится город-призрак Вароша — я расскажу о трагических событиях, приведших к разделению острова. Обратно в Средневековье нас перенесёт крепость города Фрамагусты. Вы сможете подняться на крепостную стену и окинуть взглядом весь порт. После посетите церковь святого Николая и узнаете, почему короли династии Лузиньянов становились правителями только после второй коронации.

Организационные детали

Дегустация не входит в стоимость экскурсии (2 евро/чел.)

Трансфер входит в стоимость экскурсии

Маршрут может меняться по техническим причинам (перекрытия дорог, погода, ковидные ограничения)

Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.