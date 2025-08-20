4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
За один день вы сможете увидеть самые интересные места Кипра. Побывайте в атмосферной деревушке Лефкара, где сохранились традиции изготовления кружев и украшений. Ощутите умиротворение в монастыре Махерас, окруженном сосновыми лесами.
Впечатляющие читать дальшеуменьшить
горные пейзажи Троодоса и история борьбы за свободу в пещере не оставят вас равнодушными.
Узнайте о трагических событиях в городе-призраке Вароша и посетите средневековую крепость в Фамагусте. Дегустация местного вина на семейной винодельне добавит особый шарм вашему путешествию
Утром мы отправимся к одному из интереснейших монастырей Кипра — монастырю Св. Марины — я расскажу легенду о его появлении… Несмотря на своё расположение на территории английской военной базы, монастырь впечатляет спокойной атмосферой. Затем мы посетим деревню Лефкара, сохранившую аутентичность до наших времён. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам вдоль трёхсотлетних домов, увидите церковь Святого Креста и узнаете, как проверяли эту реликвию. Особая достопримечательность деревушки — местные умельцы: ещё в Средние века мужчины здесь создавали филигранные украшения из серебра и золота, а мастерицы всегда славились своим кружевом «лефкаритио».
Вино и горы
На семейной винодельне вы продегустируете местное вино — у него особый букет, и я объясню вам, чем оно отличается от вин других регионов Кипра. Вы осмотрите помещения винодельни и узнаете, где и как делают вино, а в хранилище увидите дубовые бочки, в которых настаивается напиток. Проезжая по отрогам гор Троодоса, мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться потрясающим видом на этот горный массив. А дальше вы посетите пещеру, где англичане сожгли одного из участников сопротивления киприотов, и услышите историю этой борьбы за свободу.
Прошлое и современность турецкого Кипра
Чтобы представление о Кипре было полным, мы отправимся на север острова, в его турецкую часть. Здесь находится город-призрак Вароша — я расскажу о трагических событиях, приведших к разделению острова. Обратно в Средневековье нас перенесёт крепость города Фрамагусты. Вы сможете подняться на крепостную стену и окинуть взглядом весь порт. После посетите церковь святого Николая и узнаете, почему короли династии Лузиньянов становились правителями только после второй коронации.
Организационные детали
Дегустация не входит в стоимость экскурсии (2 евро/чел.)
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Маршрут может меняться по техническим причинам (перекрытия дорог, погода, ковидные ограничения)
Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она читать дальшеуменьшить
просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Точно рекомендую Ирину, невероятный гид! Начиная от начитанности и знаний буквально всего, заканчивая тем волшебным количеством энергии, которым заражает с первых секунд знакомства! Поездка прошла великолепно и на одном дыхании. Не сомневайтесь при выборе! Комфортно, интересно, вариативно.
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А
Александра
Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй, культурой, религией, природой и вообще ищущий нового человек-эта экскурсия-открытие для читать дальшеуменьшить
вас! По фактам: Ирина знает абсолютно все о Кипре и не только. Про что бы она не рассказывала, будет неизменно интересно, систематизированно и глубоко. Маршрут построен очень грамотно, и, несмотря на свою внушительную продолжительность, пролетает на одном дыхании. А еще Ирина очень жизнелюбивый, приветливый и компанейский человек, влюбленный в Мир! Подписываюсь под словами предыдущего экскурсанта, «если есть на свете Гид, это Ирина».
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Павел
Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере … Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите читать дальшеуменьшить
и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!
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В
Вера
Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
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Е
Елена
Ездили на экскурсию с Ириной в июле, остались в полном восторге! Огромное ей спасибо! Ирина замечательный рассказчик, потрясающее знание материала, да и просто поболтали о с ней жизни), день пролетел читать дальшеуменьшить
буквально на одном дыхании, мы нисколько не утомились. Узнали и увидели массу нового, абсолютно без спешки, однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию, а не автобус разношерстной публики. Кроме того, абсолютно бесплатно, Ирина по окончании экскурсии, завершив программу, отвезла и показала нам несколько интересных мест, которые составили бы легко программу еще одной поездки. Ирина, еще раз огромное Вам спасибо! Благодаря Вам, наш короткий отпуск запомнится нам надолго. Александр и Елена.
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Г
Галина
Ездили с Ириной на экскурсию "Весь Кипр за один". Были 2 взрослых и 2 детей 11 и 8. Из-за covid в Фамагусту попасть не смогли и Ирина предложила вместо этого читать дальшеуменьшить
поехать на верблюжью ферму. Дети были рады, тем более что там были не только верблюды. На ферме много разных животных и всех можно покормить. Затем мы поехали в деревню Лефкара и по дороге попали под проливной дождь. Ирина не растерялась и скорректировала маршрут так что в деревню мы смогли вернуться позже, когда дождь закончился. Ещё хочется отметить, что Ирина водит очень аккуратно и на горном серпантине с ней не страшно. Эта экскурсия идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть остров, но не хочет несколько дней сидеть за рулём. Однозначно порекомендую этого гида всем друзьям.