4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колоритная деревушка

Утром мы отправимся к одному из трех величайших монастырей Кипра — Махерас. Окруженный сосновыми лесами, он впечатляет спокойной атмосферой — я расскажу легенду о его появлении. Затем мы посетим деревню Лефкара, сохранившую аутентичность до наших времен. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам вдоль трехсотлетних домов, увидите церковь Святого Креста и узнаете, как проверяли эту реликвию. Особая достопримечательность деревушки — местные умельцы: еще в Средние века мужчины здесь создавали филигранные украшения из серебра и золота, а мастерицы всегда славились своим кружевом «лефкаритио».

Вино и горы

На семейной винодельне вы продегустируете местное вино — у него особый букет, и я объясню вам, чем оно отличается от вин других регионов Кипра. Вы осмотрите помещения винодельни и узнаете, где и как делают вино, а в хранилище увидите дубовые бочки, в которых настаивается напиток. Проезжая по отрогам гор Троодоса, мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться потрясающим видом на этот горный массив. А дальше вы посетите пещеру, где англичане сожгли одного из участников сопротивления киприотов, и услышите историю этой борьбы за свободу.

Прошлое и современность турецкого Кипра

Чтобы представление о Кипре было полным, мы отправимся на север острова, в его турецкую часть. Здесь находится город-призрак Вароша — я расскажу о трагических событиях, приведших к разделению острова. Обратно в Средневековье нас перенесет крепость города Фрамагусты. Вы сможете подняться на крепостную стену и окинуть взглядом весь порт. После посетите церковь святого Николая и узнаете, почему короли династии Лузиньянов становились правителями только после второй коронации.