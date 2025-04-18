Индивидуальная
до 1 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в древнюю историю Пафоса: раскопки, мозаики, амфитеатр и легенды о богине Афродите
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Магические фонтаны в Протарасе (с мая по октябрь)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Посетите лабиринт Минотавра, мост влюблённых и насладитесь феерическим шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кипр для юных путешественников: экскурсия в Протарасе
Путешествие для всей семьи по Протарасу. Дети и родители узнают о жизни киприотов, посетят парки, пещеры и фермы. Увлекательное приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кипр - остров любви
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или хочет обрести любовь. Узнайте о свадебных традициях киприотов, семейном укладе и воспитании детей
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Пещеры Циклопа»
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