Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Остров сокровищ» для всей семьи в Протарасе
Ваши дети заскучали в отеле? Экскурсия «Остров сокровищ» покажет удивительные места побережья Айя-Напы и Протараса. Путешествие для всей семьи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Житие-бытие ослиное» в Протарасе
Ваши дети заскучали в отеле? Подарите им незабываемое приключение: лабиринт Минотавра, ботанические сады и ферма ослика Иа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия-приключение «В мире животных» в Протарасе
Приехали на Кипр с детьми? Хотите сделать отдых познавательным и ярким? Специально для маленьких путешественников мы приготовили особенную программу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Магические фонтаны в Протарасе (с мая по октябрь)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Посетите лабиринт Минотавра, мост влюблённых и насладитесь феерическим шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
Приключения спартанцев: экскурсия в Протарасе
Насладитесь уникальной экскурсией в Протарасе, включающей посещение шоколадной мастерской, верёвочного парка и обед в ресторане The Mill
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Кипр для юных путешественников: экскурсия в Протарасе
Путешествие для всей семьи по Протарасу. Дети и родители узнают о жизни киприотов, посетят парки, пещеры и фермы. Увлекательное приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Парк скульптур»
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