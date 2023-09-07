1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
«Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
«Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на одном из горных водохранилищ Кипра. Вам не нужно искать снасти и места - всё уже подготовлено
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Начните день с прогулки на SUP, затем насладитесь обедом в таверне и посетите аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«А затем отведаете вкуснейшую баранину в горной таверне, прокатитесь по колоритным деревушкам и попробуете местные вина»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Акамас: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Отправьтесь в увлекательное путешествие по национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Уникальная природа и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
«Что вас ждет На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGENYA7 сентября 2023Мы хотим поблагодарить Серго за такую интересную и увлекательную экскурсию, по таким красивым местам. До сих пор вспоминаем эту экскурсию. Время пробежало
- ССергей18 июля 2023Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!
- ТТатьяна12 июня 2023Наша семья собралась на экскурсию спонтанно, просто хотели приятно провести время. но получили незабываемые впечатления. Такие восхитительные, чудесные виды мы
- ЯЯна13 ноября 2022Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
- JJevgenija27 октября 2022Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
- ООльга8 ноября 2021Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 135 до 325. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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