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незаметно, успели много посмотреть, попали в парк скульптур в Айа-Напе, что даже не было запланировано. Сергo проводил экскурсию в нашем темпе, все рассказал, все показал, увидели исключительные места на Кипре. Море просто изумительное, увидели его во всей красе. Если ещё раз будем на Кипре, снова закажем экскурсию с Серго. Серго много нас фотографировал. Фотографии получились обалденные Память на всю жизнь. За это особенное спасибо. Удачи вам, Серго, в вашей замечательной и благородный профессии. Женя и Дима. Отдыхали в Протарасе.