Познавательные экскурсии на природе в Протарасе

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Протарасе на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Троодос - душа Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
«Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
«Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:30
189 за всё до 4 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на одном из горных водохранилищ Кипра. Вам не нужно искать снасти и места - всё уже подготовлено
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Покоряя море и горы
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Начните день с прогулки на SUP, затем насладитесь обедом в таверне и посетите аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«А затем отведаете вкуснейшую баранину в горной таверне, прокатитесь по колоритным деревушкам и попробуете местные вина»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за человека
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Акамас: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Отправьтесь в увлекательное путешествие по национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Уникальная природа и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Природные красоты Кипра
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
«Что вас ждет На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    GENYA
    7 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Мы хотим поблагодарить Серго за такую интересную и увлекательную экскурсию, по таким красивым местам. До сих пор вспоминаем эту экскурсию. Время пробежало
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    незаметно, успели много посмотреть, попали в парк скульптур в Айа-Напе, что даже не было запланировано. Сергo проводил экскурсию в нашем темпе, все рассказал, все показал, увидели исключительные места на Кипре. Море просто изумительное, увидели его во всей красе. Если ещё раз будем на Кипре, снова закажем экскурсию с Серго. Серго много нас фотографировал. Фотографии получились обалденные Память на всю жизнь. За это особенное спасибо. Удачи вам, Серго, в вашей замечательной и благородный профессии. Женя и Дима. Отдыхали в Протарасе.

  • С
    Сергей
    18 июля 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!
    Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Наша семья собралась на экскурсию спонтанно, просто хотели приятно провести время. но получили незабываемые впечатления. Такие восхитительные, чудесные виды мы
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    на Кипре еще не видели. Спасибо нашему гиду Серго - он сам влюблен в эти места и хочет, чтобы их увидели, полюбили и гости. Максимум внимания с его стороны: вода и фрукты ребенку, на крутой тропинке - поданная рука бабушке,,,, Спасибо. Довольны очень и рекомендуем гида и его экскурсию.

  • Я
    Яна
    13 ноября 2022
    Троодос - душа Кипра
    Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
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    спасибо), потом по ходу еще раз адаптировали. Успели охватить все ключевые запланированные пункты: Водопад Хантара; Монастырь Троодитисса; Педулас и церковь Арх. Михаила Киккский монастырь; Kalopanayiotis и церковь Иоанна Лампадиста; Какопетрия с храмом Николая Чудотворца И на отель Беренгария снаружи через забор с колючей проволокой посмотрели:))). В общем все отлично.

  • J
    Jevgenija
    27 октября 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
  • О
    Ольга
    8 ноября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Природа и пейзажи»

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  5. Покоряя море и горы
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 135 до 325. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 10 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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