Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетуристический Кипр
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Мы познакомим вас с настоящим Кипром: деревни, традиционные кафешки, местные фермы и таверны
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кипр для юных путешественников: экскурсия в Протарасе
Путешествие для всей семьи по Протарасу. Дети и родители узнают о жизни киприотов, посетят парки, пещеры и фермы. Увлекательное приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кипр - остров любви
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или хочет обрести любовь. Узнайте о свадебных традициях киприотов, семейном укладе и воспитании детей
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Морские пещеры мыса Греко»
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