Что вас ожидает

Что понравится детям: верблюды, ослики и пони

Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов. Здесь ребята смогут поближе познакомиться с «Кораблями пустыни», угостить их лакомством и даже прокатиться верхом. Затем пообщаются с другими животными парка: кипрскими осликами, оленями и пони. А еще по желанию искупаются в бассейне или найдут другое развлечение по душе — в парке их немало.

Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика

Затем мы отправимся к другим примечательным уголкам острова. В программе:

Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго.

— природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго. Мечеть Хала Султан Текке — четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера.

— четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера. Мозаика 6 века — ее вы рассмотрите в церкви Богородицы Ангелоктиссы, которая включает в себя и католический, и православный пределы.

Организационные детали