Что вас ожидает
Что понравится детям: верблюды, ослики и пони
Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов. Здесь ребята смогут поближе познакомиться с «Кораблями пустыни», угостить их лакомством и даже прокатиться верхом. Затем пообщаются с другими животными парка: кипрскими осликами, оленями и пони. А еще по желанию искупаются в бассейне или найдут другое развлечение по душе — в парке их немало.
Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика
Затем мы отправимся к другим примечательным уголкам острова. В программе:
- Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго.
- Мечеть Хала Султан Текке — четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера.
- Мозаика 6 века — ее вы рассмотрите в церкви Богородицы Ангелоктиссы, которая включает в себя и католический, и православный пределы.
Организационные детали
- Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк верблюдов (включают катание на ослике, верблюде или пони): для взрослых — 10 евро, для детей — 7 евро, без катания — 4 и 2 евро соответственно
- Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
- Плата за дополнительное время не взимается