Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру

Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера

Это семейное путешествие придется по душе и маленьким, и взрослым гостям Кипра.

В парке верблюдов вы познакомитесь с харизматичными животными, сможете прокатиться верхом и искупаться в бассейне.

После посетите мечеть Хала Султан Текке на берегу уникального соляного озера, а в деревушке Кити отыщете мозаику 6 века.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру

Что вас ожидает

Что понравится детям: верблюды, ослики и пони

Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов. Здесь ребята смогут поближе познакомиться с «Кораблями пустыни», угостить их лакомством и даже прокатиться верхом. Затем пообщаются с другими животными парка: кипрскими осликами, оленями и пони. А еще по желанию искупаются в бассейне или найдут другое развлечение по душе — в парке их немало.

Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика

Затем мы отправимся к другим примечательным уголкам острова. В программе:

  • Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго.
  • Мечеть Хала Султан Текке — четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера.
  • Мозаика 6 века — ее вы рассмотрите в церкви Богородицы Ангелоктиссы, которая включает в себя и католический, и православный пределы.

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк верблюдов (включают катание на ослике, верблюде или пони): для взрослых — 10 евро, для детей — 7 евро, без катания — 4 и 2 евро соответственно
  • Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
  • Плата за дополнительное время не взимается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в городе и его окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Irina
Irina
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.
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