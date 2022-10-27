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Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру

Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Это семейное путешествие придется по душе и маленьким, и взрослым гостям Кипра.

В парке верблюдов можно познакомиться с харизматичными животными, прокатиться верхом и искупаться в бассейне.

После посещения парка, маршрут продолжится к
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мечети Хала Султан Текке на берегу уникального соляного озера, где можно увидеть саркофаг тети пророка Магомеда, Ум Харам.

В завершение экскурсии, в деревушке Кити, можно будет рассмотреть мозаику 6 века в церкви Богородицы Ангелоктиссы.

Экскурсия включает в себя трансфер из отеля и обратно, а также возможность составить индивидуальный маршрут для путешественников из Фамагусты, Искеле и окрестностей

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐪 Уникальная возможность пообщаться с верблюдами и другими животными
  • 🕌 Посещение значимой мусульманской святыни - мечети Хала Султан Текке
  • 🦩 Возможность увидеть фламинго на соляных озёрах
  • 🖼️ Рассмотрение древней мозаики 6 века
  • 🏊‍♂️ Купание в бассейне в парке верблюдов
  • 🚗 Индивидуальный трансфер от отеля и обратно
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру

Что можно увидеть

  • Парк верблюдов
  • Мечеть Хала Султан Текке
  • Соляные озёра
  • Церковь Богородицы Ангелоктиссы

Описание экскурсии

Что понравится детям: верблюды, ослики и пони

Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов. Здесь ребята смогут поближе познакомиться с «Кораблями пустыни», угостить их лакомством и даже прокатиться верхом. Затем пообщаются с другими животными парка: кипрскими осликами, оленями и пони. А еще по желанию искупаются в бассейне или найдут другое развлечение по душе — в парке их немало!

Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика

Затем мы отправимся к другим примечательным уголкам острова. В программе:

  • Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго.
  • Мечеть Хала Султан Текке — четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера.
  • Мозаика 6 века — ее вы рассмотрите в церкви Богородицы Ангелоктиссы, которая включает в себя и католический, и православный пределы.

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк верблюдов (включают катание на ослике, верблюде или пони): для взрослых — 10 евро, для детей — 7 евро, без катания — 4 и 2 евро соответственно
  • Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
  • Плата за дополнительное время не взимается
  • Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек за доплату — 15 евро/чел.

Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе и его окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она
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просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Jevgenija
Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
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