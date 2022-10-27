Это семейное путешествие придется по душе и маленьким, и взрослым гостям Кипра.
В парке верблюдов можно познакомиться с харизматичными животными, прокатиться верхом и искупаться в бассейне.
После посещения парка, маршрут продолжится к
В парке верблюдов можно познакомиться с харизматичными животными, прокатиться верхом и искупаться в бассейне.
После посещения парка, маршрут продолжится к
6 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Уникальная возможность пообщаться с верблюдами и другими животными
- 🕌 Посещение значимой мусульманской святыни - мечети Хала Султан Текке
- 🦩 Возможность увидеть фламинго на соляных озёрах
- 🖼️ Рассмотрение древней мозаики 6 века
- 🏊♂️ Купание в бассейне в парке верблюдов
- 🚗 Индивидуальный трансфер от отеля и обратно
Что можно увидеть
- Парк верблюдов
- Мечеть Хала Султан Текке
- Соляные озёра
- Церковь Богородицы Ангелоктиссы
Описание экскурсии
Что понравится детям: верблюды, ослики и пони
Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов. Здесь ребята смогут поближе познакомиться с «Кораблями пустыни», угостить их лакомством и даже прокатиться верхом. Затем пообщаются с другими животными парка: кипрскими осликами, оленями и пони. А еще по желанию искупаются в бассейне или найдут другое развлечение по душе — в парке их немало!
Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика
Затем мы отправимся к другим примечательным уголкам острова. В программе:
- Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго.
- Мечеть Хала Султан Текке — четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера.
- Мозаика 6 века — ее вы рассмотрите в церкви Богородицы Ангелоктиссы, которая включает в себя и католический, и православный пределы.
Организационные детали
- Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк верблюдов (включают катание на ослике, верблюде или пони): для взрослых — 10 евро, для детей — 7 евро, без катания — 4 и 2 евро соответственно
- Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
- Плата за дополнительное время не взимается
- Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек за доплату — 15 евро/чел.
Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе и его окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
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