Житие-бытие ослиное

Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле

Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Мы с радостью приглашаем их на занимательную прогулку в мир лабиринтов и на ферму ослика Иа.

Эта прогулка может начаться в любое удобное для вас время — с утра или после обеда, с учетом графика работы парков.

Она не займёт много времени, но оставит восхитительные воспоминания!
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное

Что вас ожидает 🤩

  • Ферма осликов «Achna Animal Park»
  • Ботанический парк «Cyherbia»

Лабиринт Минотавра

Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди. Смогут ли наши маленькие путешественники самостоятельно выпутаться из этой ситуации? Это увлекательное приключение и для взрослых, которые захотят помочь своим юным первооткрывателям. Кто окажется шустрее?

Ботанические сады с ароматными травами

А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра! Это зелёная тропа, которая повторяет очертания береговой линии острова. Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий, насекомых. Для родителей будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а для тех, кто предпочтет ленивый отдых в тени, будет приготовлена чашка настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику.

Шоколадка для ослика Иа

Найдя выход из лабиринта, отправимся прямиком в гости к ослику Иа. Это замечательное место, где живёт сам ослик и все его друзья: лошади, козы, кролики, белки, овечки, черепахи, попугаи, страусы и обезьяны. Ослик с удовольствием подружится с вами и примет любимое угощение — «ослиную шоколадку».
А весёлая прогулка верхом на осликах запомнится и взрослым и детям. На территории этого тематического парка все оборудовано для комфортного и активного времяпрепровождения. Сотрудники парка всегда готовы прийти на помощь и предложить освежающие напитки или сезонные фрукты. Такую замечательную прогулку ваши детки запомнят надолго.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
Протяженность: до 70 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 4; Пеший участок: до 500 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты на территории парков
  • Катание на животных
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
  • Протяженность: до 70 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 4 Пеший участок: до 500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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