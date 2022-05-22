Лабиринт Минотавра

Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди. Смогут ли наши маленькие путешественники самостоятельно выпутаться из этой ситуации? Это увлекательное приключение и для взрослых, которые захотят помочь своим юным первооткрывателям. Кто окажется шустрее?

Ботанические сады с ароматными травами

А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра! Это зелёная тропа, которая повторяет очертания береговой линии острова. Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий, насекомых. Для родителей будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а для тех, кто предпочтет ленивый отдых в тени, будет приготовлена чашка настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику.

Шоколадка для ослика Иа

Найдя выход из лабиринта, отправимся прямиком в гости к ослику Иа. Это замечательное место, где живёт сам ослик и все его друзья: лошади, козы, кролики, белки, овечки, черепахи, попугаи, страусы и обезьяны. Ослик с удовольствием подружится с вами и примет любимое угощение — «ослиную шоколадку».

А весёлая прогулка верхом на осликах запомнится и взрослым и детям. На территории этого тематического парка все оборудовано для комфортного и активного времяпрепровождения. Сотрудники парка всегда готовы прийти на помощь и предложить освежающие напитки или сезонные фрукты. Такую замечательную прогулку ваши детки запомнят надолго.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.

Протяженность: до 70 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 4; Пеший участок: до 500 м.