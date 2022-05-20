Рай для осликов

В первую очередь мы отправимся в гости к добродушным и милым кипрским осликам. На замечательной ферме, которая по праву зовется ослиным раем, вас ждут удивительные приключения. Здесь с любовью заботятся о дружелюбных и трудолюбивых животных, которые много столетий верой и правдой служили местным жителям и считались членами семьи.

Ведь именно ослики были незаменимыми помощниками в хозяйстве: на них перевозились тяжелые грузы, они были основным средством передвижения и принимали участие в трудоёмком изготовлении оливкового масла, крутя каменные жернова. Внимательные работники фермы познакомят вас с осликами, а вы попробуете с ними подружится, угостив «ослиной шоколадкой» (плодами рожкового дерева), и они обязательно покатают вас на своей широкой спине. Вы и ваши детки получите незабываемые впечатления и море позитива!

Рыбацкая деревня Зиги

После прогулки на свежем воздухе захочется отдохнуть и восполнить силы. И самый лучший способ — пообедать в прибрежной таверне в рыбацкой деревне. Вас удивят своим вкусом все виды морепродуктов, которые ещё утром были в море: осьминоги, каракатицы, креветки и разные виды рыбы все отменного качества. Их приготовят на гриле, в печи или волшебным образом, по секретным рецептам, запекут под соусом, и с пылу-жару подадут к вашему столу. Для детей тоже найдётся чем полакомиться от души!

Парк верблюдов, знакомство с другими животными и луна-парк

Закончив с обедом, когда дети уже с удовольствием набегались на причале пришло время продолжить наше приключение и навестить верблюдов. Да-да, вы не ослышались мы отправляемся в парк верблюдов! Когда-то на острове их было очень много. Они тоже были верными помощниками при добыче руды и меди. Это не просто парк верблюдов, а настоящий парк развлечений и прекрасное место для познавательного и активного отдыха.

Здесь кроме верблюдов живут ещё и кролики, страусы, олени, попугаи, лошади и много других весёлых обитателей. Вы увидите настоящий Ноев Ковчег и сможете понаблюдать за юркими разноцветными рыбками. А ещё, здесь же, можно развлечься в небольшом луна-парке, поиграть на игровых автоматах и даже поплавать в бассейне! Вдоволь наигравшись и набегавшись, можно отправляться домой.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства.

Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: 250 м.