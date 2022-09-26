Познакомьтесь с типичной кухней Кыргызстана на этом традиционном кулинарном уроке в Бишкеке, вы будете приятно удивлены новым экзотическим вкусам!
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: Узнать страну по вкусу и запаху В выбранное вами время мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке. Оттуда мы отвезем вас на окраину города, где посетим дом местной семьи, и там проведём урок традиционной кулинарный. Готовы к новым гастрономическим ощущениям? В течение трех часов мы будем учится готовить самые популярные блюда кыргызской кухни. Вместе с опытным поваром мы узнаем, как приготовить традиционные рецепты. Вы можете выбрать одно блюдо из списка предлагаемых: - Беш-бармак- национальное кыргызское блюдо, которое делается из конины, либо из баранины. - Лагман - уйгурское блюдо, которое состоит из супа и лапши и пользуется популярностью в Кыргызстане. - Куурдак - кыргызское национальное блюдо, готовится из картошки и мяса. Также вас угостят боорсоками - жареные кусочки теста, которые обязательно понравятся всем. После урока наступит один из самых долгожданных моментов — обед! Мы будем наслаждаться вкусными блюдами, которые сами приготовили, и открывать для себя ароматы Кыргызстана. Наконец, мы отвезем вас обратно в ваш отель в Бишкеке. Важная информация:
- Мы соблюдаем местное законодательство и применимые рекомендации по охране здоровья, чтобы избежать распространения Covid-19.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дети в возрасте до трех лет могут посетить экскурсию бесплатно, поэтому нет необходимости учитывать их как часть группы при бронировании мероприятия.
Ежедневно по договоренности в 12:00, 15:00, 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Транспорт на машине или микроавтобусе, в зависимости от размера группы
- Гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности в 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Кулинарный мастер-класс -это отличный способ узнать много интересного о секретов вкусной кыргызской кухни и беседовать с самыми приветливыми хозяевами. Спасибо!
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A
Кулинарный мастер-класс -это отличный способ узнать много интересного о секретов вкусной кыргызской кухни и беседовать с самыми приветливыми хозяевами. Спасибо!
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о
Вам был полезен этот отзыв?
о
Вам был полезен этот отзыв?
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