Ежедневно по договоренности в 12:00, 15:00, 17:00

Что вас ожидает:
Узнать страну по вкусу и запаху
В выбранное вами время мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке. Оттуда мы отвезем вас на окраину города, где посетим дом местной семьи, и там проведём урок традиционной кулинарный. Готовы к новым гастрономическим ощущениям? В течение трех часов мы будем учится готовить самые популярные блюда кыргызской кухни.
Вместе с опытным поваром мы узнаем, как приготовить традиционные рецепты, такие как лагман — своего рода суп с лапшой и мясом, или знаменитые баурсак — жареные пельмени, которые обязательно понравятся всем. После урока наступит один из самых долгожданных моментов — обед! Мы будем наслаждаться вкусными блюдами, которые сами приготовили, и открывать для себя ароматы Кыргызстана. Наконец, мы отвезем вас обратно в ваш отель в Бишкеке.
Важная информация:
- Мы соблюдаем местное законодательство и применимые рекомендации по охране здоровья, чтобы избежать распространения Covid-19.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дети в возрасте до трех лет могут посетить экскурсию бесплатно, поэтому нет необходимости учитывать их как часть группы при бронировании мероприятия.