Ежедневно по договоренности в 12:00, 15:00, 17:00

Бишкекский кулинарный мастер-класс

Познакомьтесь с типичной кухней Кыргызстана на этом традиционном кулинарном уроке в Бишкеке, вы...

Познакомьтесь с типичной кухней Кыргызстана на этом традиционном кулинарном уроке в Бишкеке, вы будете приятно удивлены новым экзотическим вкусам!
Бишкекский кулинарный мастер-класс
Бишкекский кулинарный мастер-класс
Бишкекский кулинарный мастер-класс
Бишкекский кулинарный мастер-класс
Бишкекский кулинарный мастер-класс
Бишкекский кулинарный мастер-класс

Что вас ожидает:

    Узнать страну по вкусу и запаху
    В выбранное вами время мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке. Оттуда мы отвезем вас на окраину города, где посетим дом местной семьи, и там проведём урок традиционной кулинарный. Готовы к новым гастрономическим ощущениям? В течение трех часов мы будем учится готовить самые популярные блюда кыргызской кухни.
    Вместе с опытным поваром мы узнаем, как приготовить традиционные рецепты, такие как лагман — своего рода суп с лапшой и мясом, или знаменитые баурсак — жареные пельмени, которые обязательно понравятся всем. После урока наступит один из самых долгожданных моментов — обед! Мы будем наслаждаться вкусными блюдами, которые сами приготовили, и открывать для себя ароматы Кыргызстана. Наконец, мы отвезем вас обратно в ваш отель в Бишкеке.

    Важная информация:

    • Мы соблюдаем местное законодательство и применимые рекомендации по охране здоровья, чтобы избежать распространения Covid-19.
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Дети в возрасте до трех лет могут посетить экскурсию бесплатно, поэтому нет необходимости учитывать их как часть группы при бронировании мероприятия.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля группы 3-5 человекДля группы 6-10 человекДля группы 11-15 человек
    Стандартное предложение
    $124.32
    $228
    $435.36
    $621.84

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Встреча в отеле и высадка
    • Транспорт на машине или микроавтобусе, в зависимости от размера группы
    • Гид
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности в 12:00, 15:00, 17:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно по договоренности в 12:00, 15:00, 17:00

    Solto H.
    Solto H.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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