Вы окунётесь в красоту Иссык-Куля, от захватывающих дух каньонов до спокойных и уединенных ущелий. Откроете для себя природные чудеса региона, путешествуя по уникальным тропам. Узнаете больше о традициях и укладе
Описание экскурсииБишкек Центральная площадь Ала-Тоо. Здесь путешественники начнут свое знакомство с историей и культурой Кыргызстана. Площадь символизирует связь прошлого и современности, где сосуществуют советская архитектура и современные арт-инсталляции. Зелёный базар. Возможность попробовать национальную кухню, узнать больше о местных продуктах и погрузиться в атмосферу местного рынка. Кафе для цифровых кочевников. В Бишкеке есть множество уютных мест, где путешественники могут поработать в комфортной обстановке, вдохновляясь городской суетой. Иссык-Куль Чолпон-Ата и Петроглифы. На берегу Иссык-Куля расположены древние наскальные рисунки, отражающие духовные и культурные аспекты древних народов региона. Путешественники смогут прикоснуться к истории и почувствовать себя частью древних цивилизаций. Берег озера Иссык-Куль. Место для отдыха, медитации и работы на свежем воздухе с видом на горы и прозрачные воды озера. Это вдохновляющее место для тех, кто ищет баланс между природой и работой. Музей Рух Ордо. Культурный комплекс, посвященный истории, религии и философии. Посетители смогут расширить свой кругозор, получив новые знания и идеи. Каракол Свято-Троицкий собор. Деревянная церковь, построенная без единого гвоздя, — яркий пример местной архитектуры. Путешественники откроют для себя многообразие религий и культур в Кыргызстане. Дунганская мечеть. Построенная в китайском стиле мечеть, которая рассказывает о взаимодействии и слиянии разных культур. Место, где цифровые кочевники могут насладиться тишиной и спокойствием для концентрации на работе или медитации. Каракольский базар. Еще одна возможность погрузиться в местный колорит и приобрести уникальные сувениры. Горный массив Тянь-Шань Ала-Арча. Национальный парк, расположенный недалеко от Бишкека. Путешественники смогут насладиться пешими прогулками по живописным тропам, полюбоваться водопадами и ледниками. Это отличное место для размышлений и генерации новых идей в окружении дикой природы. Сон-Куль. Высокогорное озеро на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Здесь путешественники смогут пожить в юртах, погрузиться в традиционный кочевой быт и понаблюдать за звездами в ночном небе. В этом удаленном месте цифровые кочевники смогут полностью отключиться от повседневной суеты и перезагрузить свой творческий потенциал. Важная информация: Одежда и экипировка. Пожалуйста, возьмите с собой теплую одежду, так как температура может резко меняться, особенно в горных районах. Удобные треккинговые ботинки и водонепроницаемая куртка будут необходимы для комфортного передвижения. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки и крем от загара. Медицинская аптечка. Не забудьте взять личную аптечку с необходимыми лекарствами, особенно если у вас есть специфические потребности. Включите в неё средства от укачивания, обезболивающие и пластыри.
Выберите удобную дату из расписания
Что включено
- Групповые трансферы на комфортабельном автомобиле VIP класса:/nMercedes-Benz M-Class ML 63 AMG, 1-3 человека
- Русскоговорящий водитель
- Завтрак
- Размещение, описанное в программе, в двухместном номере
- Обеды и ужины (стандартные)
- Посещения, описанные в программе
- Минеральная вода
- Перекусы
Что не входит в цену
- Международные рейсы
- Личные расходы
- Доплата за одноместный номер - 224 доллара США
- Страхование
- Дополнительные задания
- Алкоголь
- Приоритеты в питании
- Поздний выезд
- Англоговорящий гид для группы 2-1-3 человека - 650 USD
- Советы гидам и водителям
- Другие услуги, не упомянутые как включенные
Место начала и завершения?
Г. Бишкек, Аэропорт Манас
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
