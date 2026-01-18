Индивидуальная
до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Северный берег Иссык-Куля: башня Бурана и термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00 и в 14:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Однодневный тур к озеру Кёл-Когур в Кыргызстане
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$420 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в январе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 420. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 35 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март