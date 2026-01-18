Мои заказы

Развлечения в Бишкеке

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Бишкеке на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Северный берег Иссык-Куля: башня Бурана и термальные источники
Пешая
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Северный берег Иссык-Куля: башня Бурана и термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00 и в 14:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
$320 за всё до 6 чел.
Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 6 чел.
Однодневный тур к озеру Кёл-Когур в Кыргызстане
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Однодневный тур к озеру Кёл-Когур в Кыргызстане
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$420 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Небесный мост в ущелье Чункурчак;
  2. Северный берег Иссык-Куля: башня Бурана и термальные источники;
  3. Национальный парк Ала-Арча из Бишкека;
  4. Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк;
  5. Однодневный тур к озеру Кёл-Когур в Кыргызстане.
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Иссык-Куль;
  2. Самое главное;
  3. Театр оперы и балета;
  4. Парк Ала-Арча;
  5. Набережная;
  6. Мосты;
  7. Площадь Победы.
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в январе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 420. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 35 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март