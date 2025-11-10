Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы С нами вы спланируете комфортное перемещение между аэропортом и городом. Наш водитель встретит вас в назначенное время и своевременно доставит в пункт назначения.

Евгения Ваш гид в Бишкеке Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-5 человек На чём проводится Услуги трансфера $55 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Наши трансферные услуги обеспечат вам удобное и быстрое перемещение между аэропортом и городом. Опытный водитель встретит вас в аэропорту с персонализированным встречным листом, содержащим ваше имя или название организации. Мы гарантируем комфортное путешествие, где каждая деталь заботливо продумана. С нашими профессиональными водителями вы можете рассчитывать на безопасность и своевременное прибытие в пункт назначения.

Что включено Трансфер Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.