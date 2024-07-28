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самолета сразу в горы- именно так у нас и получилось! Неспешно прошлись по парку, утро, народу мало, засняли красоты, Стас напоил вкусным Алтайским чаем, прошли по ущелью даже больше чем планировали! Самое приятное, что день прилета не оказался размазанным и никчемным. Насладились природой, отобедали в рыбной ферме свежайшей форелью и в отель!! Спасибо Станиславу и его команде💯💯💯