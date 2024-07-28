Трансфер в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Бишкеке на русском языке, цены от €29. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
На машине
2 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Эта программа предназначена для тех, кто ищет удобный трансфер и хочет открыть для себя невероятную красоту гор Кыргызстана в день прилёта»
Завтра в 08:00
11 ноя в 04:30
199 за всё до 3 чел.
Надёжный трансфер в Бишкеке
На машине
2 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бишкеке с комфортом и заботой
Индивидуальный трансфер в Бишкеке с русскоговорящим водителем. Комфортный автомобиль, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 07:00
11 ноя в 00:00
29 за всё до 3 чел.
Трансферы по Бишкеку
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансферы по Бишкеку
С комфортом добраться из/до аэропорта или любой другой точки города
Начало: В аэропорту Манас или другом месте Бишкека
«Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
55 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
    Были сегодня 28.07.24 на программе с дочкой. Полный восторг, наш гид Станислав вовремя встретили в аэропорту, быстро доставил на место. С
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    самолета сразу в горы- именно так у нас и получилось! Неспешно прошлись по парку, утро, народу мало, засняли красоты, Стас напоил вкусным Алтайским чаем, прошли по ущелью даже больше чем планировали! Самое приятное, что день прилета не оказался размазанным и никчемным. Насладились природой, отобедали в рыбной ферме свежайшей форелью и в отель!! Спасибо Станиславу и его команде💯💯💯

  • Д
    Дарья
    30 июня 2024
    Надёжный трансфер в Бишкеке
    Всё отлично, отвечали оперативно, машину нашли быстро, водитель потом сам вышел на связь в вотсаппе. Машина - Hyundai Sonata, в хорошем состоянии, водитель - доброжелательный и приветливый. Мне всё понравилось, никаких проблем!
  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
    Алексей встретил на своей машине, оперативно согласовал изменение маршрута по нашей просьбе, дал грамотные советы по самостоятельному пребыванию в Бишкеке.
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    Сама экскурсия была замечательной! У Алексея большой опыт организации комфортного горного туризма, хорошее знание местной культуры и истории. Экскурсия была хорошо организована, продлилась 7 часов (с обедом в этническом ресторане). Фото получились замечательные, особенно сделанные Алексеем ролики с дрона!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Трансфер»

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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в ноябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 199. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Трансфер», 4 ⭐ отзыва, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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