4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Эта программа предназначена для тех, кто ищет удобный трансфер и хочет открыть для себя невероятную красоту гор Кыргызстана в день прилёта»
Завтра в 08:00
11 ноя в 04:30
€199 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бишкеке с комфортом и заботой
Индивидуальный трансфер в Бишкеке с русскоговорящим водителем. Комфортный автомобиль, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 07:00
11 ноя в 00:00
€29 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансферы по Бишкеку
С комфортом добраться из/до аэропорта или любой другой точки города
Начало: В аэропорту Манас или другом месте Бишкека
«Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
€55 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Были сегодня 28.07.24 на программе с дочкой. Полный восторг, наш гид Станислав вовремя встретили в аэропорту, быстро доставил на место. С
- ДДарья30 июня 2024Всё отлично, отвечали оперативно, машину нашли быстро, водитель потом сам вышел на связь в вотсаппе. Машина - Hyundai Sonata, в хорошем состоянии, водитель - доброжелательный и приветливый. Мне всё понравилось, никаких проблем!
- ММаксим15 мая 2024Алексей встретил на своей машине, оперативно согласовал изменение маршрута по нашей просьбе, дал грамотные советы по самостоятельному пребыванию в Бишкеке.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Трансфер»
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