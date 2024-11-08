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Миржаном, как исполнителем заказа. Предварительно время отправления было установлено на 1430. Нас по трансферу было трое. Освободились раньше. И у Миржана была возможность начать трансфер по нашей просьбе чуть раньше. И это было правильным выбором: пролонгирований контроль на пункте пропуска в Киргизии; пробки на автодорогах как при подъезде к Алматы, так и в самом городе; дополнительной неожиданностью стал снегопад в Алматы. Отдельно несколько слов о состоянии машины: идеальное. Миржаном была предложена бутилированная вода, влажные салфетки; пользование вай-файем в машине помогло решить ряд организационных вопросов по предстоящей экскурсионной программе. Дополнительно были даны пояснения об особенностях прохождении паспортного контроля