Трансфер из аэропорта Бишкека

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Бишкеке на русском языке, цены от €29. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Надёжный трансфер в Бишкеке
На машине
2 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бишкеке с комфортом и заботой
Индивидуальный трансфер в Бишкеке с русскоговорящим водителем. Комфортный автомобиль, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Сегодня в 17:00
3 фев в 00:00
29 за всё до 3 чел.
Трансфер аэропорт Манас - Бишкек (в любую точку города)
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер аэропорт Манас - Бишкек (в любую точку города)
Начало: По договоренности
$55 за всё до 5 чел.
Трансферы по Бишкеку
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансферы по Бишкеку
С комфортом добраться из/до аэропорта или любой другой точки города
Начало: В аэропорту Манас или другом месте Бишкека
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
40 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    8 ноября 2024
    Надёжный трансфер в Бишкеке
    Надо отдать должное Алесандро - как организатору трансфера из Бишкека в Алматы: не единожды связывался со мной, как заказчиком, и
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    Миржаном, как исполнителем заказа. Предварительно время отправления было установлено на 1430. Нас по трансферу было трое. Освободились раньше. И у Миржана была возможность начать трансфер по нашей просьбе чуть раньше. И это было правильным выбором: пролонгирований контроль на пункте пропуска в Киргизии; пробки на автодорогах как при подъезде к Алматы, так и в самом городе; дополнительной неожиданностью стал снегопад в Алматы. Отдельно несколько слов о состоянии машины: идеальное. Миржаном была предложена бутилированная вода, влажные салфетки; пользование вай-файем в машине помогло решить ряд организационных вопросов по предстоящей экскурсионной программе. Дополнительно были даны пояснения об особенностях прохождении паспортного контроля

  • Д
    Дарья
    30 июня 2024
    Надёжный трансфер в Бишкеке
    Всё отлично, отвечали оперативно, машину нашли быстро, водитель потом сам вышел на связь в вотсаппе. Машина - Hyundai Sonata, в хорошем состоянии, водитель - доброжелательный и приветливый. Мне всё понравилось, никаких проблем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Трансфер из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в феврале 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 55. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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