30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бишкеке с комфортом и заботой
Индивидуальный трансфер в Бишкеке с русскоговорящим водителем. Комфортный автомобиль, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Сегодня в 17:00
3 фев в 00:00
€29 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер аэропорт Манас - Бишкек (в любую точку города)
Начало: По договоренности
$55 за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансферы по Бишкеку
С комфортом добраться из/до аэропорта или любой другой точки города
Начало: В аэропорту Манас или другом месте Бишкека
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€40 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин8 ноября 2024Надо отдать должное Алесандро - как организатору трансфера из Бишкека в Алматы: не единожды связывался со мной, как заказчиком, и
- ДДарья30 июня 2024Всё отлично, отвечали оперативно, машину нашли быстро, водитель потом сам вышел на связь в вотсаппе. Машина - Hyundai Sonata, в хорошем состоянии, водитель - доброжелательный и приветливый. Мне всё понравилось, никаких проблем!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в феврале 2025
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