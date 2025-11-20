Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Даже в новейшей истории Центральной Азии немало белых пятен, и судьба Бишкека, столицы Кыргызстана, тому подтверждение. Происхождение этого, такого юного, города по-прежнему окутано туманом. Обычные обзорные маршруты обходят эту животрепещущую тему стороной. Но на улицах нет цензуры, и мы с вами попробуем раскрыть эту загадку!

Никита Ваш гид в Бишкеке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-15 человек Когда По договоренности 50% Скидка на заказ 10 выгода $5 $5 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вашему вниманию предлагается авторская экскурсия по новому и старому центрам Бишкека в сопровождении гида-историка. Пешеходную прогулку можно начать прямо с порога — улицы Интергельпо, но я из опыта рекомендую сперва осмотреть современный центр Бишкека. После обзорного мини-трипа мы переместимся на автобусе из сталинского центра в промышленный район на западе столицы и вместе постараемся разобраться, какая интрига здесь сокрыта. Маршрут адаптируется под ваш запрос. Сперва осмотрим современный центр Бишкека, далее историческую окраину Фрунзе, или наоборот. По желанию, можем ограничиться только центром, без периферии.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату