Даже в новейшей истории Центральной Азии немало белых пятен, и судьба Бишкека, столицы Кыргызстана, тому подтверждение. Происхождение этого, такого юного, города по-прежнему окутано туманом. Обычные обзорные маршруты обходят эту животрепещущую тему стороной. Но на улицах нет цензуры, и мы с вами попробуем раскрыть эту загадку!
Описание экскурсииВашему вниманию предлагается авторская экскурсия по новому и старому центрам Бишкека в сопровождении гида-историка. Пешеходную прогулку можно начать прямо с порога — улицы Интергельпо, но я из опыта рекомендую сперва осмотреть современный центр Бишкека. После обзорного мини-трипа мы переместимся на автобусе из сталинского центра в промышленный район на западе столицы и вместе постараемся разобраться, какая интрига здесь сокрыта. Маршрут адаптируется под ваш запрос. Сперва осмотрим современный центр Бишкека, далее историческую окраину Фрунзе, или наоборот. По желанию, можем ограничиться только центром, без периферии.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом городского старосты
- Памятники раннего конструктивизма
- Здание СНК Киргизской АССР
- Кинотеатр Ала-Тоо
- Типография Эркин-Тоо
- Улица Интергельпо
- Первые клуб и школа в Бишкеке
- Парк Фучика
- Ошский базар
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия в доме культуры Диалог.
Что не входит в цену
- Оплата городского транспорта
- Вода и перекусы на маршруте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка по ул. Абдумомунова, у памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, либо по договоренности
Завершение: Ошский базар, либо по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк «Ала-Арча»
Погрузитесь в мир горных пейзажей и культурных открытий в Ала-Арче. Насладитесь видами и вкусами Кыргызстана
Начало: По вашему адресу в Бишкеке
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мототур по Кыргызстану
Побывать в Кыргызстане и не отправиться в горы - почти преступление. Вдохновляющее мотопутешествие по красивейшим маршрутам планеты ждёт вас
Начало: На проспекте Мира/Горького
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Ала-Арча и Аламединское ущелье: однодневное приключение в Кыргызстане
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$140 за всё до 8 чел.