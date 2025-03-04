Найдено 3 экскурсии в категории « Ошский базар » в Бишкеке на русском языке, цены от €36, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 10% скидка 3 часа Мини-группа до 6 чел. Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана Узнать больше об истории и культуре - и почувствовать ритм столицы на обзорной прогулке Начало: На площади Ала-Тоо Расписание: ежедневно в 09:00 40 € 36 за человека 3 часа Индивидуальная Обзорный сити тур по Бишкеку Начало: Байтик Баатыра, 86 $ 100 за человека 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Сити тур Бишкек Начало: По договоренности $ 120 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Бишкека

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ошский базар»

Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ошский базар», цены от €36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май