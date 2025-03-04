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Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана
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Начало: На площади Ала-Тоо
Расписание: ежедневно в 09:00
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40€36 за человека
3 часа
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Обзорный сити тур по Бишкеку
Начало: Байтик Баатыра, 86
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4 мар в 09:00
$100 за человека
2 часа
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Сити тур Бишкек
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ошский базар»
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