Ошский базар – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Ошский базар» в Бишкеке на русском языке, цены от €36, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана
Пешая
скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана
Узнать больше об истории и культуре - и почувствовать ритм столицы на обзорной прогулке
Начало: На площади Ала-Тоо
Расписание: ежедневно в 09:00
4 мар в 09:00
5 мар в 09:00
4036 за человека
Обзорный сити тур по Бишкеку
3 часа
Индивидуальная
Обзорный сити тур по Бишкеку
Начало: Байтик Баатыра, 86
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
$100 за человека
Сити тур Бишкек
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сити тур Бишкек
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
$120 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ошский базар»

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  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в марте 2025
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