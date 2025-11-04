Захватывающий однодневный тур по Кыргызстану! Познакомьтесь с величественными горами, живописными озерами и уникальным ботаническим садом в Национальном парке Ала-Арча.
После увлекательной прогулки вас ждет час свободного времени у реки для фотографий и наслаждения природой. Затем отправляемся в ущелье Аламедин, где вас ожидают водопады и незабываемые впечатления. Приготовьтесь к захватывающему приключению в центре Центральной Азии!
После увлекательной прогулки вас ждет час свободного времени у реки для фотографий и наслаждения природой. Затем отправляемся в ущелье Аламедин, где вас ожидают водопады и незабываемые впечатления. Приготовьтесь к захватывающему приключению в центре Центральной Азии!
Описание экскурсииЗахватывающий однодневный тур по Кыргызстану Начнем наше приключение с посещения Национального парка Ала-Арча. Вас ждет увлекательная полуторачасовая прогулка среди величественных гор, зеленых деревьев и дикой природы этого прекрасного парка, расположенного в горах Тянь-Шань. После этого, вы сможете насладиться целым часом свободного времени у реки, чтобы запечатлеть незабываемые моменты и насладиться окружающей природой. Затем наш тур продолжится в ущелье Аламедин. Вы окунетесь в одно из самых живописных ущелий Кыргызстана, посетите водопады, сделаете потрясающие фотографии и проведете время на свежем воздухе. Этот тур обещает вам незабываемые впечатления и яркие эмоции от природы Центральной Азии. Приготовьтесь к захватывающему путешествию!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Ала-Арча
- Ала-Арчинское озеро
- Ботанический сад
- Аламединское Ущелье
Что включено
- Личная встреча и трансфер из отеля
- Транспорт: автомобиль или микроавтобус (в зависимости от размера группы)
- Личный гид-экскурсовод
- Эксклюзивная туристическая программа
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билет парк
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Котова
4 ноя 2025
Все хорошо, все понравилось, спасибо большое
Е
Елена
1 сен 2025
Великолепие гор никого не оставит равнодушным!!! Прекрасная природа, шикарный вид, бурлящие горные реки!!! Ала-Арча чудесный парк!!! Но Аламединское ущелье- это сказка!!! Красота которую не передать ни словами, ни на фото!!! Это надо видеть!!! Спасибо нашему гиду Камчибеку за эту чудесную прогулку!!!
Л
Лида
12 авг 2025
С
Сергей
28 июн 2025
Побывал в горах, они прекрасны! Снежные вершины это нечто! Бурные горные реки впечатляют. Природа красивейшая. С гидом вдвоём только ездили, индивидуальная экскурсия-лучший формат. Всё что захотел посмотрел, гид замечательный и внимательный человек! Даже вкусняшек принёс мне) Всё очень понравилось!
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
€167
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
17 ноя в 07:00
€186 за всё до 4 чел.