Захватывающий однодневный тур по Кыргызстану! Познакомьтесь с величественными горами, живописными озерами и уникальным ботаническим садом в Национальном парке Ала-Арча.



После увлекательной прогулки вас ждет час свободного времени у реки для фотографий и наслаждения природой. Затем отправляемся в ущелье Аламедин, где вас ожидают водопады и незабываемые впечатления. Приготовьтесь к захватывающему приключению в центре Центральной Азии! 5 4 отзыва

Описание экскурсии Захватывающий однодневный тур по Кыргызстану Начнем наше приключение с посещения Национального парка Ала-Арча. Вас ждет увлекательная полуторачасовая прогулка среди величественных гор, зеленых деревьев и дикой природы этого прекрасного парка, расположенного в горах Тянь-Шань. После этого, вы сможете насладиться целым часом свободного времени у реки, чтобы запечатлеть незабываемые моменты и насладиться окружающей природой. Затем наш тур продолжится в ущелье Аламедин. Вы окунетесь в одно из самых живописных ущелий Кыргызстана, посетите водопады, сделаете потрясающие фотографии и проведете время на свежем воздухе. Этот тур обещает вам незабываемые впечатления и яркие эмоции от природы Центральной Азии. Приготовьтесь к захватывающему путешествию!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Национальный парк Ала-Арча

Ала-Арчинское озеро

Ботанический сад

Аламединское Ущелье Что включено Личная встреча и трансфер из отеля

Транспорт: автомобиль или микроавтобус (в зависимости от размера группы)

Личный гид-экскурсовод

Эксклюзивная туристическая программа Что не входит в цену Питание

Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.