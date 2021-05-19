Полезная информация о Бишкеке

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Местное время в Бишкеке
02:4438
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇬 Киргизия
Название городаБишкек
По-английскиBishkek
Это столицаБишкек является столицей Киргизии
Население города900 000 чел.
АэропортМанас FRU
Часовой поясAsia/Bishkek
Средняя высота767 м. от уровня моря

Где находится Бишкек на карте

Бишкек фото города
Бишкек

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Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
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3 отзыва
70
за чел.
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