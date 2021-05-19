Полезная информация о Бишкеке
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Местное время в Бишкеке
02:4438
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇬 Киргизия
|Название города
|Бишкек
|По-английски
|Bishkek
|Это столица
|Бишкек является столицей Киргизии
|Население города
|900 000 чел.
|Аэропорт
|Манас FRU
|Часовой пояс
|Asia/Bishkek
|Средняя высота
|767 м. от уровня моря
Где находится Бишкек на карте
Бишкек
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