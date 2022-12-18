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Описание
Что вас ожидает
Навстречу красно-жетлым скалам Сулуу-Терека
Замки, фантастические животные, призрачные фигуры — что только не рисует воображение среди красно-желтых глиняных скал ущелья Сулуу-Терек! Вы узнаете, почему название этой локации переводится с кыргызского как «красивый тополь». Поразитесь причудливой системе каньонов, которыми, словно морщинами, изрезан ландшафт ущелья. На подготовленном джипе мы поднимемся на высоту 2200 метров над уровнем моря и с высоты птичьего полета оценим размах, фактуру и красоту Кыргызского хребта Ала-Тоо.
Треккинг по каньону Конорчек
В Боомском ущелье притаился инопланетный каньон Конорчек — добраться сюда можно только по руслу высохшей речи, через скалистые порожки и лабиринты. Что мы и сделаем! Отправимся в несложный, но впечатляющий треккинг по каньону, поднимемся по рельефным склонам, останавливаясь на каменных выступах, чтобы насладиться новыми пейзажами. А гид по пути познакомит вас с историей этих мест и расскажет об обитающих здесь животных.
В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой!
Кому подойдет экскурсия
Программа рассчитана на активных путешественников от 16 лет, т. к. нас ждет 1,5-часовой несложный треккинг по каньону Конорчек с преодолением небольших порогов высохшей реки
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы поедем на подготовленном джипе (транспорт включен в стоимость), в машине для вас всегда есть горячий чай
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту
После посещения каньона запланирована остановка на обед: вы можете взять перекус с собой, либо мы можем заехать в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели 247 экскурсий для 310 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я родился в Кыргызстане. Окончил Экономический университет, кафедру менеджмента и туризма. Посетил много стран Европы, Грузию и Турцию. Свободно владею английским и русским языками, увлекаюсь скалолазанием и фотоискусством. Вместе с командой гидов с радостью познакомлю вас с нашей живописной страной!