Отправляемся в Кыргызские горы за видами, от которых захватывает дух! На подготовленном внедорожнике вы заберетесь на впечатляющую высоту и исследуете ущелье Сулуу-Терек с красно-желтыми скалами и петляющими по дну каньонами. А затем совершите треккинг по руслу высохшей реки в каньоне Конорчек.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Навстречу красно-жетлым скалам Сулуу-Терека

Замки, фантастические животные, призрачные фигуры — что только не рисует воображение среди красно-желтых глиняных скал ущелья Сулуу-Терек! Вы узнаете, почему название этой локации переводится с кыргызского как «красивый тополь». Поразитесь причудливой системе каньонов, которыми, словно морщинами, изрезан ландшафт ущелья. На подготовленном джипе мы поднимемся на высоту 2200 метров над уровнем моря и с высоты птичьего полета оценим размах, фактуру и красоту Кыргызского хребта Ала-Тоо.

Треккинг по каньону Конорчек

В Боомском ущелье притаился инопланетный каньон Конорчек — добраться сюда можно только по руслу высохшей речи, через скалистые порожки и лабиринты. Что мы и сделаем! Отправимся в несложный, но впечатляющий треккинг по каньону, поднимемся по рельефным склонам, останавливаясь на каменных выступах, чтобы насладиться новыми пейзажами. А гид по пути познакомит вас с историей этих мест и расскажет об обитающих здесь животных.

В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой!

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на активных путешественников от 16 лет, т. к. нас ждет 1,5-часовой несложный треккинг по каньону Конорчек с преодолением небольших порогов высохшей реки

Организационные детали