Полезная информация о Киргизии
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Флаг Киргизии
|Название
|Киргизия
|Эмодзи флаг
|🇰🇬
|Полное название
|Киргизская Республика
|По-английски
|Kyrgyzstan
|Столица
|Бишкек
|Города
|Список городов
|Валюта
|Киргизский сом
|Площадь
|198 500 км²
|Население
|6 019 500 чел.
|Телефонный код
|+996
|Код ISO
|KG
|Основной домен
|.KG
|Соседние страны
|🇰🇿 Казахстан🇨🇳 Китай🇹🇯 Таджикистан🇺🇿 Узбекистан
Где находится Киргизия на карте
Киргизия
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