Всё о Киргизии

Полезная информация о Киргизии

Что нужно знать о Киргизии: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 1 экскурсия
Флаг Киргизии
Флаг Киргизии
НазваниеКиргизия
Эмодзи флаг🇰🇬
Полное названиеКиргизская Республика
По-английскиKyrgyzstan
СтолицаБишкек
ГородаСписок городов
ВалютаКиргизский сом
Площадь198 500 км²
Население6 019 500 чел.
Телефонный код+996
Код ISOKG
Основной домен.KG
Соседние страны🇰🇿 Казахстан🇨🇳 Китай🇹🇯 Таджикистан🇺🇿 Узбекистан

Где находится Киргизия на карте

Киргизия фото страны
Киргизия

Популярные экскурсии в Киргизии

Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
4.3
3 отзыва
70
за чел.
Осмотреть знаковые места столицы Киргизии и услышать о ключевых событиях в жизни страны
Бишкек

Когда лучше лететь в Киргизию

Расписание авиа-рейсов