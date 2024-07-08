Описание тура
Забудь всё, что ты знаешь о турах. Здесь не водят строем и не торопят. Только горы, простор и свобода — без компромиссов.
Здесь дорога уводит всё дальше от города — туда, где воздух холодный и чистый, а горизонты кажутся бесконечными. Ты оказываешься в местах, где природа говорит громче любых слов, а тишина работает лучше любого отпуска.
Это тур про контрасты и эмоции. Про холодные вершины и горячие источники. Про дикие ландшафты и тёплое человеческое гостеприимство. Про комфорт, за которым сразу начинается приключение.
Ты не просто смотришь — ты живёшь в этом путешествии. Ночью — звёздное небо и ощущение, что мир стал проще. Днём — пейзажи, от которых хочется остановиться и молчать. Без спешки. Без толп. Без показухи.
Этот маршрут не для всех. Он для тех, кто выбирает впечатления, а не галочки. Кто хочет вернуться не отдохнувшим, а перезагруженным.
Почему выбирают этот тур
— живые эмоции вместо скучных экскурсий — баланс природы, культуры и комфорта — идеален даже без физической подготовки — подходит тем, кто едет впервые и тем, кто ищет новое
Если ты готов к путешествию, которое останется с тобой надолго — ты уже знаешь ответ.
Программа тура по дням
Дорога к озеру Иссык-Куль
Ваше приключение начинается с теплой встречи в аэропорту города Бишкек, где наш гид окажет вам поддержку и обеспечит комфортный трансфер. Мы отправимся в сторону живописного Боомского ущелья, где вас ждет вкусный обед на природе, в окружении гор и чистого воздуха.
После обеда мы продолжим путь и отправимся в Чолпон-Ату, к берегу знаменитого озера Иссык-Куль. Здесь вас ждёт захватывающая прогулка на катере, где вы сможете насладиться красотой озера и величием окружающих гор. Вечером мы разместимся в уютном отеле, где сможете отдохнуть и набраться сил для дальнейших приключений.
По желанию: Вы можете посетить термальные источники в окрестностях, погрузившись в их целебную атмосферу (услуга не включена в стоимость тура).
Горное озеро, Дунганская семья, ущелья
Путешествие к ущельям Второй день нашего путешествия начинается с переезда в живописные Григорьевское и Семеновское ущелья. Мы будем наслаждаться великолепными пейзажами, проезжая по извивающимся горным дорогам, которые ведут к настоящим природным сокровищам Кыргызстана.
Треккинг к озеру Сут-Булак По прибытии в ущелья нас ждут наши верные спутники — лошади. После краткого инструктажа мы отправимся в увлекательный треккинг к горному озеру Сут-Булак. На протяжении пути вы сможете любоваться захватывающими видами, вдыхать свежий горный воздух и наслаждаться гармонией природы. Мы пройдем через живописные луга, окруженные величественными горами, и ощутим на себе всю красоту этого уединенного уголка.
Обед на берегу реки. Здесь вы сможете насладиться вкуснейшей речной форелью, приготовленной на мангале. Обед под открытым небом станет настоящим гастрономическим событием, позволяющим оценить свежесть и натуральность продуктов.
С атмосферой дружелюбия и уюта, окруженные великолепными пейзажами, вы сможете отдохнуть, поделиться впечатлениями с другими участниками и насладиться мгновением, которое запомнится вам надолго. Это будет не только вкусно, но и очень приятно — идеальное завершение активной части дня!
Вечер: Ужин в дунганской семье Но на этом наши приключения не заканчиваются! Вечером у нас будет уникальная возможность посетить дунганскую семью, где мы сможем поужинать в атмосфере местной культуры. Вы сможете не только попробовать традиционные дунганские блюда, такие как лагман и пельмени, но и пообщаться с хозяевами, узнать об их обычаях и жизни, обменяться впечатлениями и, возможно, даже научиться чему-то новому.
Алтын-Арашан и природные горячие источники
Этот день откроет перед вами одно из самых красивых и загадочных мест Кыргызстана ущелье Алтын-Арашан. Мы отправимся в это живописное место, окруженное величественными горами и густыми лесами, где природа буквально наполняет воздух свежестью и чистотой.
По прибытию в ущелье вас ждут прогулки по этому уединенному уголку, а также возможность посетить природные горячие источники Алтын-Арашан. Эти термальные воды славятся своими целебными свойствами, и вы сможете насладиться их восстановительным эффектом, погрузившись в атмосферу покоя и умиротворения.
После прогулки и отдыха на природных источниках мы вернемся в отель, чтобы расслабиться и подготовиться к новым приключениям.
Семь Быков, Барскоонский водопад, музей Пржевальск
Сегодня нас ждут увлекательные открытия! Мы начнем день с посещения города Каракол, который славится своей уникальной архитектурой и культурным наследием. Здесь вы сможете ощутить атмосферу города, наполненную историей и традициями.
Затем отправимся в одно из самых известных мест региона ущелье Джети-Огуз. Прогулка по этому живописному ущелью приведет нас к знаменитым красным скалам Семь Быков и Разбитое сердце. Эти природные образования поражают своей величественностью и красотой, и являются настоящими символами региона.
После этого мы продолжим путь в ущелье Барскоон, где нас ждет небольшой, но увлекательный трекинг к водопаду. В этом уединенном месте, среди горных лесов, вы сможете насладиться кристально чистой природой и свежим горным воздухом.
Завершим день у подножия гор, отправившись в юрточный лагерь, где вас встретят в традиционном кыргызском стиле. Вечером вас ждет яркое и захватывающее беркут-шоу уникальное представление с участием ловчих орлов, в котором вы сможете узнать больше о древней кыргызской традиции охоты с беркутами.
После шоу вы сможете провести ночь в уютных юртах, наслаждаясь тишиной и природой, в полной гармонии с окружающим миром.
Каньоны
Сегодня нас ждет заключительный день, полный впечатляющих природных форм и захватывающих пейзажей. Мы отправляемся в знаменитые каньоны Сказка, которые поражают своими необычными песчаными скалами и живописными ландшафтами. Прогулка по этим каньонам позволит вам ощутить магию этого места и сделать незабываемые фотографии на фоне фантастических образований, словно вышедших из сказки.
После прогулки в Сказке мы направимся в живописное место, где в окрестностях вас ждет еще одно чудо природы — каньоны Аксай. Этот участок станет отличным завершением приключений на свежем воздухе, позволяя еще раз насладиться красотой и величием гор.
После того как мы исследуем каньоны, мы отправимся обратно в Бишкек, где завершится наше путешествие. В зависимости от времени, вы сможете сделать последний шопинг или прогулку по городу, прежде чем отправиться в аэропорт, чтобы вернуться домой, наполненные яркими воспоминаниями и впечатлениями.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Проживание на протяжении всего тура
- Входные билеты
- Прогулка на катере
- Аренда лошадей
- Ужин в дунганской семье
- Трансфер в ущелье Алтын-Арашан
- Беркут-шоу
- Мастер класс по войлоку
- Входные билеты и экскурсии
- Гид
Что не входит в цену
- Обеды
- Ужины
- Авиа перелет
- Страховка
- Личные расходы туристов
О чём нужно знать до поездки
Туры проводятся от 2х человек
Визы
Виза для въезда не требуется