Что вас ждет Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений! Чистейшие озера, бурлящие реки, заповедные леса и фантастические горы. Вы увидите все это и даже больше — помимо природных мест мы исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов. Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъем на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы. А ещё пересечем пять крупных перевалов! Мы увидим:

перевал Тоо-Ашуу, • Суусамырская долина, • перевал Алабель, • ущелье Чычкан, • скалы из розового мрамора, • большая река Нарын в горах Тянь-Шаня, • заповедник Сары-Челек, • ущелье Афлатун, • заповедник Арсланбоб, • гора Сулейман-Тоо, • город Джалал-Абад, • озеро Сон-Куль, • перевал Молдо-Ашуу, • высокогорное озеро Орто-Токой, • башня Бурана и многое другое. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

транспорт по маршруту, • услуги гида-водителя, • проживание во время путешествия, • все завтраки за исключением первого дня • ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе), • конные прогулки по программе, • экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек, • входные билеты в музеи и термальные источники. Туристы оплачивают самостоятельно:.

транспорт по маршруту, • услуги гида-водителя, • проживание во время путешествия, • все завтраки за исключением первого дня • ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе), • конные прогулки по программе, • экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек, • входные билеты в музеи и термальные источники. Туристы оплачивают самостоятельно:.

обеды и ужины в кафе, • дорога из вашего города до Бишкека и обратно, • личные расходы.