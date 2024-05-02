Горные пейзажи Кыргызстана: 7-дневная индивидуальная экскурсия из Бишкека
Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений!
Ближайшие даты:
2
мая
мая
15
авг
авг
10
сен
сен
Что вас ожидает:
- Перевал Тоо-Ашуу
- Суусамырская долина
- Перевал Алабель
- Ущелье Чычкан
- Скалы из розового мрамора
- Большая река Нарын в горах Тянь-Шаня
- Заповедник Сары-Челек
- Ущелье Афлатун
- Заповедник Арсланбоб
- Гора Сулейман-Тоо
- Город Джалал-Абад
- Озеро Сон-Куль
- Перевал Молдо-Ашуу
- Высокогорное озеро Орто-Токой
- Башня Бурана и многое другое
Описание
Что вас ждет Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений! Чистейшие озера, бурлящие реки, заповедные леса и фантастические горы. Вы увидите все это и даже больше — помимо природных мест мы исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов. Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъем на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы. А ещё пересечем пять крупных перевалов! Мы увидим:
перевал Тоо-Ашуу, • Суусамырская долина, • перевал Алабель, • ущелье Чычкан, • скалы из розового мрамора, • большая река Нарын в горах Тянь-Шаня, • заповедник Сары-Челек, • ущелье Афлатун, • заповедник Арсланбоб, • гора Сулейман-Тоо, • город Джалал-Абад, • озеро Сон-Куль, • перевал Молдо-Ашуу, • высокогорное озеро Орто-Токой, • башня Бурана и многое другое. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
транспорт по маршруту, • услуги гида-водителя, • проживание во время путешествия, • все завтраки за исключением первого дня • ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе), • конные прогулки по программе, • экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек, • входные билеты в музеи и термальные источники. Туристы оплачивают самостоятельно:.
транспорт по маршруту, • услуги гида-водителя, • проживание во время путешествия, • все завтраки за исключением первого дня • ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе), • конные прогулки по программе, • экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек, • входные билеты в музеи и термальные источники. Туристы оплачивают самостоятельно:.
обеды и ужины в кафе, • дорога из вашего города до Бишкека и обратно, • личные расходы.
Это наборная экскурсия, которая пройдет:<br>• с 2 мая по 8 мая;<br>• с 15 августа по 21 августа;<br>• с 10 сентября по 16 сентября.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Тоо-Ашуу
- Суусамырская долина
- Перевал Алабель
- Ущелье Чычкан
- Скалы из розового мрамора
- Большая река Нарын в горах Тянь-Шаня
- Заповедник Сары-Челек
- Ущелье Афлатун
- Заповедник Арсланбоб
- Гора Сулейман-Тоо
- Город Джалал-Абад
- Озеро Сон-Куль
- Перевал Молдо-Ашуу
- Высокогорное озеро Орто-Токой
- Башня Бурана и многое другое
Что включено
- Транспорт по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Проживание во время путешествия
- Все завтраки за исключением первого дня
- Ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе)
- Конные прогулки по программе
- Экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек
- Входные билеты в музеи и термальные источники
Что не входит в цену
- Обеды и ужины в кафе
- Дорога из вашего города до Бишкека и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Бишкек, адрес вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Это наборная экскурсия, которая пройдет:
• с 2 мая по 8 мая;
• с 15 августа по 21 августа;
• с 10 сентября по 16 сентября.
• с 2 мая по 8 мая;
• с 15 августа по 21 августа;
• с 10 сентября по 16 сентября.
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
Похожие туры из Бишкека
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$465 за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Бишкек, первая воловина дня
14 мая
20 мая
27 мая
3 июня
390 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$900 за всё до 2 чел.