5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
15 сен в 09:00
63 900₽ за человека
5 дней
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
3 сен в 08:00
10 сен в 08:00
€530 за человека
5 дней
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
7 сен в 07:00
14 сен в 07:00
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья15 августа 2024Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
- ААлександр2 августа 2024Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.
- ДДарья12 июля 2024Хорошо продуманный и организованный тур! Выбор локаций для ночевок отличный. В туре есть баланс между физической активностью и переездами. За короткий срок охватили все жемчужины вокруг Иссык Куля. Спасибо команде органтзаторов!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «5-дневные туры»
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