Авторские 5-дневные туры в Бишкек

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Бишкеке на русском языке, цены от 530 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На машине
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
15 сен в 09:00
63 900 за человека
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
5 дней
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
3 сен в 08:00
10 сен в 08:00
530 за человека
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
На машине
5 дней
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
7 сен в 07:00
14 сен в 07:00
55 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
  2. Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
  3. Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 530 до 63 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «5-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 530₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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