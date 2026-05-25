Настоящий Кыргызстан только для вас: горы, каньоны, озёра и погружение в культуру
Увидеть Иссык-Куль и Джеты-Огуз, посетить Музей петроглифов и центр «Рух-Ордо»
Отправляемся в небольшое путешествие, которое покажет вам всю красоту природы Кыргызстана. Пройдём по предгорьям Чункурчака и ущелью Аламедин. Преодолеем перевалы к каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль. Осмотрим каньон Сказка, водопад читать дальшеуменьшить
Барскоон и красные скалы Джеты-Огуз.
В Караколе прогуляемся по городу, посетим Дунганскую мечеть и православную церковь Святой Троицы, а также искупаемся в горячих источниках.
Остановимся в Семёновском и Григорьевском ущельях, а ещё заглянем в культурный центр «Рух-Ордо» и Музей петроглифов.
И это не всё! Вас ждёт ночёвка в юртах и множество локаций, которые определённо заслуживают внимания и помогут сделать атмосферные фото.
После завтрака выезжаем в живописные предгорья Чункурчака и Аламединского ущелья. Прогулка среди могучих скал позволит насладиться свежим горным воздухом и панорамными видами, которые хочется фотографировать снова и снова. По желанию доступны развлечения: небесный мост над ущельем длиной 60 метров, канатная дорога с обзором долины, зиплайн для любителей экстрима, прокат лошадей с прогулкой по альпийским лугам.
Ночёвка пройдёт в уютной локации среди гор — тишина, звёзды и отдых.
2 день
Башня Бурана, Кок-Мойнок и южное побережье Иссык-Куля
Завтрак и переезд в древний город Баласагун с посещением легендарной башни Бурана, сохранившей дух Великого шёлкового пути. Путь пройдёт через живописные перевалы к каньону Кок-Мойнок и южному побережью Иссык-Куля.
Ночёвка у озера позволит насладиться шумом волн, окружающими горами и теплом вечера.
3 день
Природные чудеса Иссык-Куля
Поедем к каньону Сказка, где песчаные скалы приняли фантастические формы. Далее — посещение водопадов в ущелье Барскоон и красных скал Долины семи быков — Джеты-Огуз.
По прибытии в Каракол можно будет прогуляться по городу, заглянуть в Дунганскую мечеть и православную церковь Святой Троицы, а также искупаться в горячих источниках.
Ночёвка организована в Караколе.
4 день
Каракольское ущелье, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья
После завтрака поедем в Каракольское ущелье. Можно будет подняться по канатной дороге на высоту 3040 метров над уровнем моря. Далее запланировано посещение музея Пржевальского и путь вдоль северного берега Иссык-Куля с остановками в Семёновском и Григорьевском ущельях. На обед — свежая жареная форель. По желанию возможен лёгкий поход продолжительностью 1,5 часа к Чёрному озеру и плато Кырчын, где проходят кочевые игры.
Ночёвка запланирована в Чолпон-Ате.
5 день
Культура, пляж и прощание с горами
После завтрака посетим культурный центр «Рух Ордо» и Музей петроглифов под открытым небом. В свободное время можно отдохнуть на пляже или в горячих источниках.
Возвращение в Бишкек пройдёт по живописной дороге через Боомское ущелье вдоль реки Чу.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до Бишкека
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Бишкека и обратно
Остальное питание - около $10
Входные билеты
Конная прогулка - $12
Орлинное шоу, стрельба из лука, юрт-шоу
Стоимость зависит от количества участников: за каждого человека необходимо доплатить $250. Если 3 участника, стоимость составит $1300, 4 человека - $1550, 5 - $1800
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, точное место - по договорённости, 9:00
Завершение: Бишкек, точное место - по договорённости, 20:00 или другое удобное
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муратов — ваш гид в Бишкеке
Меня зовут Ильяс, я родился, вырос и проживаю в самой солнечной и гостеприимной стране Кыргызстан. Я побывал в каждом уголке своей родины. И мне очень хотелось показать эти красоты и читать дальшеуменьшить
другим людям, а также рассказать про богатую и интересную историю нашего края. Поэтому 6 лет назад я оставил преподавание истории в университете и ушёл в профессию гида. Мне очень нравится моя нынешняя работа, за 6 лет я оказал свои услуги более 300 группам путешественников из ближнего и дальнего зарубежья. Я владею в совершенстве русским, английским и арабским языками. Образование историка помогает мне глубже рассказать сюжеты и мифы Кыргызстана, а также отвечать на все вопросы путешественников. Буду рад новым знакомствам! Добро пожаловать в нашу чудесную страну Кыргызстан.
Михаил
Благодарю Ильяса за отличный тур по прекрасной стране! Организовано всё было на высшем уровне - классные локации (ещё здорово было, что я ездил в самом самом начале сезона и людей читать дальшеуменьшить
было немного от слова совсем), отличные отели для проживания, классный гид Жонибек (очень советую парня! знает несколько языков, историю своей страны и региона Иссык Куля рассказывает интересно и подробно). Про кухню и природу говорить излишне - они великолепны! Ещё бы 2-3 дня в горах остался, но пора было возвращаться) Смело берите туры у Ильяса - со всем поможет, всё расскажет и покажет. До новых встреч!
