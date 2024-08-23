Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии

Побывать в гостях у беркутчи, отведать блюд с видом на горы и озеро и дойти до водопада на лошади
Нас ждёт насыщенный джип-тур с погружением в местную культуру! Поживём в юртах, как кочевники, но при этом сохраним комфорт. Каждый день на нашем столе будут домашние блюда кыргызской кухни.

Потомственный ловец
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птиц, он же беркутчи, продемонстрирует тренировку с пернатыми, научит стрелять из лука и поведает о традициях.

На лошадях дойдём до водопада, а на внедорожниках проедем несколько сотен километров по маршруту вокруг Иссык-Куля. Посетим марсианские каньоны, озеро на высоте более 3000 метров и полюбуемся закатом с яхты.

Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости путешествия на бронирование транспорта, гостиниц и экскурсий. При отказе от участия за месяц и более, вся внесённая сумма возвращается. При отказе менее, чем за месяц, деньги будут возвращены в случае, если группа набрана полностью.

Рекомендуем рейс «Аэрофлота» Москва-Бишкек, прилетающий в первый день тура в 15:15. Если вы прилетите другим рейсом (но не позже названного), встретим вас индивидуально.

Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы организуем для вас подходящее питание без доплат.

Рекомендованный список вещей:
— рубаха, футболки с длинным рукавом, 2-3 штуки
— лёгкие летние штаны или шорты
— ветронепродуваемые штаны
— головной убор: кепка, панама или платок
— лёгкие треккинговые ботинки или кроссовки
— солнцезащитные очки
— тёплая (флисовая) кофта или толстовка
— лёгкая куртка от ветра и/или лёгкая пуховка
— шапка
— дождевик
— солнцезащитный крем
— личная аптечка
— пауэр банк
— наличные в местной валюте для мелких расходов

Проживание. В отелях и юрточных лагерях с национальным колоритом. Размещение в 2-3-местных номерах.

Питание. Включены все завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Каждый день будем пробовать блюда кыргызской кухни: бешбармак, манты, лагман, боорсоки, куурдак. Будет много мяса и хлеба. Ни одно блюдо не повторится дважды. Для вегетарианцев организуем специальное меню. В машине всегда будет питьевая вода.

Транспорт. По маршруту передвигаемся на внедорожниках.

Уровень сложности. Специальная подготовка не требуется. Запланированы простые треккинги с незначительным набором высоты и длительностью не более двух часов. Перед конной прогулкой будет инструктаж.

Дети. Возраст по согласованию. По маршруту много длительных переездов. Сама программа не рассчитана на детей.

Связь и интернет. Есть практически всегда. Может пропадать в горных ущельях и каньонах. Во всех отелях есть Wi-Fi. Турлидер поможет приобрести местную сим-карту.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кыргызстан

Встретимся в аэропорту Бишкека.

Сегодня в неспешном темпе познакомимся с городом, увидим башню Бурана и остановимся отведать традиционных блюд в ущелье Чон-Кемин. Вечером разместимся в отеле с национальным колоритом.

Добро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в Кыргызстан
2 день

К озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабанов

Проснёмся среди хребтов Тянь-Шаня, позавтракаем и отправимся на высоту более 3000 метров — к озеру Сонкёль. Окажемся посреди дикой природы и остроконечных пиков. На обед заедем в юрту чабанов и отведаем национальных блюд в колоритной атмосфере. Никуда не торопимся, наслаждаемся красотой вокруг.

Вечером есть большая вероятность увидеть усыпанное звёздами небо и Млечный Путь.

К озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабановК озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабанов
3 день

Путь к Иссык-Кулю и марсианский каньон Аксай

Сегодня нас ждёт встреча с Иссык-Кулем — священным озером Кыргызстана.

Но сначала заглянем в каньон Аксай, славящийся марсианскими пейзажами. Немного прогуляемся пешком до вершины, откуда открывается лучшая панорама в этом месте. Во время заката почва окрашивается в насыщенные оранжево-красные тона. И самое приятное, что локация менее популярная у путешественников, поэтому есть большая вероятность, что вся красота будет только для нас.

У озера разместимся в юрточном лагере и сразу отправимся на традиционный ужин.

Путь к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон АксайПуть к Иссык-Кулю и марсианский каньон Аксай
4 день

В гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в Каракол

Весь день проведём с максимальным погружением в местную культуру. Познакомимся с потомственным беркутчи — ловцом птиц, занимающимся дрессировкой хищных пернатых. Узнаем о традиционных играх в Киргизии и древнем искусстве охоты. Попробуем удержать беркута в руках, понаблюдаем за тренировкой, постреляем из лука и пообщаемся с хозяином. Затем для нас в юрте накроют стол, полный национальных блюд — приготовленных как для себя.

Далее будет переезд в Каракол. По дороге заедем к каньону «Сказка» полюбоваться красными скалами. Если позволит погода, искупаемся в Иссык-Куле.

В гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в Каракол
5 день

Каракол и конная прогулка к водопаду

После завтрака прогуляемся по интернациональному Караколу, зайдём на базар и попробуем холодный густой суп ашлянфу.

Рядом с городом в ущелье Джеты-Огуз спрятался водопад Девичьи косы. Часть пути проедем на внедорожниках, а далее пересядем на лошадей. Конная прогулка займёт около 3 часов. Перед стартом будет проведён инструктаж. Все лошади обучены работе с непрофессиональными наездниками.

Вечером нас ждёт переезд на северное побережье Иссык-Куля, где остановимся в отеле.

Каракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопадуКаракол и конная прогулка к водопаду
6 день

Отдых на побережье Иссык-Куля

Весь день посвятим отдыху на берегу Иссык-Куля. Вдоволь накупаемся в солёной воде, возьмём в аренду сапы и позагораем. Последний вечер путешествия встретим на яхте, наблюдая за закатом.

За ужином вас ждёт розыгрыш вкусных подарков.

Отдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-КуляОтдых на побережье Иссык-Куля
7 день

Возвращение в Бишкек

После завтрака выезжаем в сторону Бишкека. По пути можем заехать в аэропорт Иссык-Куля (если ваш вылет оттуда). Остановимся купить сувениры и во второй половине дня будем в аэропорту Бишкека.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина (национальная кухня)
  • Все переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение турлидером
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
  • Беркут-шоу
  • Посещение термальных источников
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Аэропорт Бишкека, во второй половине дня (или можем завезти вас в аэропорт Иссык-Куль)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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