Нас ждёт насыщенный джип-тур с погружением в местную культуру! Поживём в юртах, как кочевники, но при этом сохраним комфорт. Каждый день на нашем столе будут домашние блюда кыргызской кухни.Потомственный ловец

птиц, он же беркутчи, продемонстрирует тренировку с пернатыми, научит стрелять из лука и поведает о традициях. На лошадях дойдём до водопада, а на внедорожниках проедем несколько сотен километров по маршруту вокруг Иссык-Куля. Посетим марсианские каньоны, озеро на высоте более 3000 метров и полюбуемся закатом с яхты.

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Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости путешествия на бронирование транспорта, гостиниц и экскурсий. При отказе от участия за месяц и более, вся внесённая сумма возвращается. При отказе менее, чем за месяц, деньги будут возвращены в случае, если группа набрана полностью.

Рекомендуем рейс «Аэрофлота» Москва-Бишкек, прилетающий в первый день тура в 15:15. Если вы прилетите другим рейсом (но не позже названного), встретим вас индивидуально.

Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы организуем для вас подходящее питание без доплат.

Рекомендованный список вещей:

— рубаха, футболки с длинным рукавом, 2-3 штуки

— лёгкие летние штаны или шорты

— ветронепродуваемые штаны

— головной убор: кепка, панама или платок

— лёгкие треккинговые ботинки или кроссовки

— солнцезащитные очки

— тёплая (флисовая) кофта или толстовка

— лёгкая куртка от ветра и/или лёгкая пуховка

— шапка

— дождевик

— солнцезащитный крем

— личная аптечка

— пауэр банк

— наличные в местной валюте для мелких расходов