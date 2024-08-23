Потомственный ловец
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости путешествия на бронирование транспорта, гостиниц и экскурсий. При отказе от участия за месяц и более, вся внесённая сумма возвращается. При отказе менее, чем за месяц, деньги будут возвращены в случае, если группа набрана полностью.
Рекомендуем рейс «Аэрофлота» Москва-Бишкек, прилетающий в первый день тура в 15:15. Если вы прилетите другим рейсом (но не позже названного), встретим вас индивидуально.
Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы организуем для вас подходящее питание без доплат.
Рекомендованный список вещей:
— рубаха, футболки с длинным рукавом, 2-3 штуки
— лёгкие летние штаны или шорты
— ветронепродуваемые штаны
— головной убор: кепка, панама или платок
— лёгкие треккинговые ботинки или кроссовки
— солнцезащитные очки
— тёплая (флисовая) кофта или толстовка
— лёгкая куртка от ветра и/или лёгкая пуховка
— шапка
— дождевик
— солнцезащитный крем
— личная аптечка
— пауэр банк
— наличные в местной валюте для мелких расходов
Проживание. В отелях и юрточных лагерях с национальным колоритом. Размещение в 2-3-местных номерах.
Питание. Включены все завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Каждый день будем пробовать блюда кыргызской кухни: бешбармак, манты, лагман, боорсоки, куурдак. Будет много мяса и хлеба. Ни одно блюдо не повторится дважды. Для вегетарианцев организуем специальное меню. В машине всегда будет питьевая вода.
Транспорт. По маршруту передвигаемся на внедорожниках.
Уровень сложности. Специальная подготовка не требуется. Запланированы простые треккинги с незначительным набором высоты и длительностью не более двух часов. Перед конной прогулкой будет инструктаж.
Дети. Возраст по согласованию. По маршруту много длительных переездов. Сама программа не рассчитана на детей.
Связь и интернет. Есть практически всегда. Может пропадать в горных ущельях и каньонах. Во всех отелях есть Wi-Fi. Турлидер поможет приобрести местную сим-карту.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кыргызстан
Встретимся в аэропорту Бишкека.
Сегодня в неспешном темпе познакомимся с городом, увидим башню Бурана и остановимся отведать традиционных блюд в ущелье Чон-Кемин. Вечером разместимся в отеле с национальным колоритом.
К озеру Сонкёль на высоту более 3000 метров и обед в юрте чабанов
Проснёмся среди хребтов Тянь-Шаня, позавтракаем и отправимся на высоту более 3000 метров — к озеру Сонкёль. Окажемся посреди дикой природы и остроконечных пиков. На обед заедем в юрту чабанов и отведаем национальных блюд в колоритной атмосфере. Никуда не торопимся, наслаждаемся красотой вокруг.
Вечером есть большая вероятность увидеть усыпанное звёздами небо и Млечный Путь.
Путь к Иссык-Кулю и марсианский каньон Аксай
Сегодня нас ждёт встреча с Иссык-Кулем — священным озером Кыргызстана.
Но сначала заглянем в каньон Аксай, славящийся марсианскими пейзажами. Немного прогуляемся пешком до вершины, откуда открывается лучшая панорама в этом месте. Во время заката почва окрашивается в насыщенные оранжево-красные тона. И самое приятное, что локация менее популярная у путешественников, поэтому есть большая вероятность, что вся красота будет только для нас.
У озера разместимся в юрточном лагере и сразу отправимся на традиционный ужин.
В гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в Каракол
Весь день проведём с максимальным погружением в местную культуру. Познакомимся с потомственным беркутчи — ловцом птиц, занимающимся дрессировкой хищных пернатых. Узнаем о традиционных играх в Киргизии и древнем искусстве охоты. Попробуем удержать беркута в руках, понаблюдаем за тренировкой, постреляем из лука и пообщаемся с хозяином. Затем для нас в юрте накроют стол, полный национальных блюд — приготовленных как для себя.
Далее будет переезд в Каракол. По дороге заедем к каньону «Сказка» полюбоваться красными скалами. Если позволит погода, искупаемся в Иссык-Куле.
Каракол и конная прогулка к водопаду
После завтрака прогуляемся по интернациональному Караколу, зайдём на базар и попробуем холодный густой суп ашлянфу.
Рядом с городом в ущелье Джеты-Огуз спрятался водопад Девичьи косы. Часть пути проедем на внедорожниках, а далее пересядем на лошадей. Конная прогулка займёт около 3 часов. Перед стартом будет проведён инструктаж. Все лошади обучены работе с непрофессиональными наездниками.
Вечером нас ждёт переезд на северное побережье Иссык-Куля, где остановимся в отеле.
Отдых на побережье Иссык-Куля
Весь день посвятим отдыху на берегу Иссык-Куля. Вдоволь накупаемся в солёной воде, возьмём в аренду сапы и позагораем. Последний вечер путешествия встретим на яхте, наблюдая за закатом.
За ужином вас ждёт розыгрыш вкусных подарков.
Возвращение в Бишкек
После завтрака выезжаем в сторону Бишкека. По пути можем заехать в аэропорт Иссык-Куля (если ваш вылет оттуда). Остановимся купить сувениры и во второй половине дня будем в аэропорту Бишкека.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина (национальная кухня)
- Все переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение турлидером
- Экскурсии и мастер-классы по программе
- Беркут-шоу
- Посещение термальных источников
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Страховка (по желанию)