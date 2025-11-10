Откройте для себя величественную природу и богатые традиции Кыргызстана в захватывающем пятидневном туре! От бирюзовых вод озера Иссык-Куль до красочных каньонов и целебных термальных источников — вас ждут незабываемые приключения, яркие эмоции и подлинное знакомство с культурой этого удивительного края. Программа тура: День 1: Бишкек — Долина Чон-Кемин. Мы отправимся из Бишкека в живописную долину Чон-Кемин, наслаждаясь панорамными видами гор и ущелий. В течение дня нас ждёт прогулка по ущелью Кегеты и знакомство с природными достопримечательностями региона. Ночевка в уютном гостевом доме среди гор. День 2: Чон-Кемин — Каракол. Путешествие продолжается в город Каракол. По дороге мы сделаем остановку в каньонах Кок-Мойнок, где сможем полюбоваться удивительными геологическими образованиями. Вечером нас ждет ужин у дунганской семьи, где мы попробуем традиционные блюда и узнаем больше о местных традициях. День 3: Каракол — Ущелье Алтын-Арашан. Этот день подарит нам полное погружение в дикую природу. На внедорожниках мы отправимся в ущелье Алтын-Арашан, совершим пешую прогулку по хвойным лесам и отдохнем в горячих источниках, наслаждаясь чистым горным воздухом. День 4: Каракол — Боконбаево. Мы посетим легендарное ущелье Джеты-Огуз, знаменитое красными скальными образованиями, похожими на семь быков. Затем отправимся в ущелье Барскоон и каньон «Сказка», поражающий фантастическими формами и цветами горных пород. День 5: Боконбаево — Бишкек. На обратном пути в Бишкек нас ждут впечатляющие панорамные виды с площадки Шатылы, шоу ловчих орлов и возможность искупаться в чистейших водах Иссык-Куля. Почему стоит поехать с нами?

Путешествие по самым живописным местам Кыргызстана • Настоящее погружение в местную культуру и традиции • Горячие источники, конные прогулки и активный отдых на природе • Комфортный транспорт, лучшие гиды и гостеприимная атмосфера Присоединяйтесь к нам, и это путешествие станет для вас незабываемым приключением, полным открытий и вдохновения!