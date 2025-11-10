Погрузитесь в волшебство Кыргызстана! ️ пятидневное путешествие по Иссык-Кулю и ущелью Алтын-Арашан — это незабываемое приключение для любителей природы.
️ Мы посетим самые живописные уголки региона: Кегеты, долину Чон-Кемин и, конечно же, знаменитое Алтын-Арашан с его горячими источниками и уникальной природой.
Вас ждут захватывающие виды, пешие прогулки, расслабляющие ванны в термальных источниках и знакомство с местной культурой.
Описание тура
Откройте для себя величественную природу и богатые традиции Кыргызстана в захватывающем пятидневном туре! От бирюзовых вод озера Иссык-Куль до красочных каньонов и целебных термальных источников — вас ждут незабываемые приключения, яркие эмоции и подлинное знакомство с культурой этого удивительного края. Программа тура: День 1: Бишкек — Долина Чон-Кемин. Мы отправимся из Бишкека в живописную долину Чон-Кемин, наслаждаясь панорамными видами гор и ущелий. В течение дня нас ждёт прогулка по ущелью Кегеты и знакомство с природными достопримечательностями региона. Ночевка в уютном гостевом доме среди гор. День 2: Чон-Кемин — Каракол. Путешествие продолжается в город Каракол. По дороге мы сделаем остановку в каньонах Кок-Мойнок, где сможем полюбоваться удивительными геологическими образованиями. Вечером нас ждет ужин у дунганской семьи, где мы попробуем традиционные блюда и узнаем больше о местных традициях. День 3: Каракол — Ущелье Алтын-Арашан. Этот день подарит нам полное погружение в дикую природу. На внедорожниках мы отправимся в ущелье Алтын-Арашан, совершим пешую прогулку по хвойным лесам и отдохнем в горячих источниках, наслаждаясь чистым горным воздухом. День 4: Каракол — Боконбаево. Мы посетим легендарное ущелье Джеты-Огуз, знаменитое красными скальными образованиями, похожими на семь быков. Затем отправимся в ущелье Барскоон и каньон «Сказка», поражающий фантастическими формами и цветами горных пород. День 5: Боконбаево — Бишкек. На обратном пути в Бишкек нас ждут впечатляющие панорамные виды с площадки Шатылы, шоу ловчих орлов и возможность искупаться в чистейших водах Иссык-Куля. Почему стоит поехать с нами?
Путешествие по самым живописным местам Кыргызстана • Настоящее погружение в местную культуру и традиции • Горячие источники, конные прогулки и активный отдых на природе • Комфортный транспорт, лучшие гиды и гостеприимная атмосфера Присоединяйтесь к нам, и это путешествие станет для вас незабываемым приключением, полным открытий и вдохновения!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бишкек - Долина Чон-Кемин
- Долина Чон-Кемин - Каракол
- Каракол - Ущелье Алтын-Арашан
- Каракол - Боконбаево
- Боконбаево - Бишкек
Что включено
- Трансфер по программе
- Питание - 1 день обед и ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обед, 4 день - завтрак, обед, ужин, 5 день - завтрак, ланч, ужин
- 1 литр воды на человека в день/n
- Гид
- Орлиное Шоу
- Фольклорное шоу
- Трансфер в ущелье Алтын Арашан на УАЗе или ГАЗ 66.
- Гид конюх и лошадь в Чон Кемин
Что не входит в цену
- Экскурсии, не включенные в программу
- Алкогольные напитки
- Чаевые водителю и другому персоналу
- Личные расходы: международные звонки, бар, сувениры, и т.д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту
Завершение: По окончании экскурсии мы оствим вас в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
