1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
«В Киргизию часто едут за природой: любоваться чистейшими озёрами, бурлящими реками, заповедными лесами и фантастическими горами»
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
«После обеда окажемся у озера Иссык-Куль, расположенного среди гор»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня 4 часа
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
«Далее отправимся к озеру Иссык-Куль, полюбуемся кристально чистой водой и красивыми видами на окружающие горы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$450 за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
«Вы увидите её реки, водопады, горы, каньоны, леса и поля»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
«Что вас ждет Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы»
13 июня в 19:00
14 июня в 09:00
$550 за человека
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
«Что вас ждет Фантастический горный Кыргызстан за 4 дня»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Начало: Бишкек, 09:00
«День вы проведёте в комфортных домиках в горах на территории заповедника «Сары-Челек»»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Заселимся в горный глэмпинг и пообедаем»
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
«Пообедаем в традиционной юрте и на форелевом хозяйстве и устроим пикник в горах посреди дикой природы»
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег25 мая 2024Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ККристина3 октября 2023Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В
- ЛЛюбовь5 сентября 2023В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Горы" можно забронировать 9 авторских туров от 450 до 81 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 9 туров на 2024 год по теме «Горы», 4 ⭐ отзыва, цены от 450₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август