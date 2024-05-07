транспортные услуги по маршруту, • услуги профессионального гида, • проживание в юрточном городке, • входные билеты, • посещение горячих источников для отдыха и расслабления, • завтрак. Туристы оплачивают самостоятельно:.

личные расходы.

Что вас ждет День 1: Мы посетим каньон Конорчек и насладимся красивыми красно-оранжевыми скалами и уникальной природой. Далее отправимся к озеру Иссык-Куль, полюбуемся кристально чистой водой и красивыми видами на окружающие горы. Затем мы посетим юрточный городок, где почувствуем атмосферу настоящей кочевой жизни и остановимся в традиционных юртах кочевников. День 2: Мы посетим каньон Сказка и насладимся уникальными красно-оранжевыми скалами, создающими впечатление сказочного мира. Затем отправимся в ущелье Барскоон, где увидим красивые горные пейзажи, горные реки и водопады. После этого мы побываем в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся на великолепные виды гор. Затем мы поедем в туристический город Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Здесь мы посетим множество достопримечательностей, таких как Каракольский музей и многие другие. День 3: Мы направимся в Бишкек по северному берегу Иссык-Куля и остановимся на горячих источниках для отдыха и расслабления. Важно знать В стоимость экскурсии включено: