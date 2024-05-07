Каньон Конорчек, ущелье Барскоон и Джеты-Огуз: тур вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля, включающее посещение каньона Конорчек, юрточного городка, каньона Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, города Каракол и завершающееся посещением горячих источников на северном берегу озера. В туре будет много красивых видов на горы, кристально чистую воду озера и уникальную природу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каньон Конорчек
- Озеро Иссык-Куль
- Юрточный городок
- Каньон Сказка
- Ущелье Боорскоон
- Ущелье Джеты-Огуз
- Город Каракол
Описание
Что вас ждет День 1: Мы посетим каньон Конорчек и насладимся красивыми красно-оранжевыми скалами и уникальной природой. Далее отправимся к озеру Иссык-Куль, полюбуемся кристально чистой водой и красивыми видами на окружающие горы. Затем мы посетим юрточный городок, где почувствуем атмосферу настоящей кочевой жизни и остановимся в традиционных юртах кочевников. День 2: Мы посетим каньон Сказка и насладимся уникальными красно-оранжевыми скалами, создающими впечатление сказочного мира. Затем отправимся в ущелье Барскоон, где увидим красивые горные пейзажи, горные реки и водопады. После этого мы побываем в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся на великолепные виды гор. Затем мы поедем в туристический город Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Здесь мы посетим множество достопримечательностей, таких как Каракольский музей и многие другие. День 3: Мы направимся в Бишкек по северному берегу Иссык-Куля и остановимся на горячих источниках для отдыха и расслабления. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
- транспортные услуги по маршруту, • услуги профессионального гида, • проживание в юрточном городке, • входные билеты, • посещение горячих источников для отдыха и расслабления, • завтрак. Туристы оплачивают самостоятельно:.
- личные расходы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Конорчек
- Озеро Иссык-Куль
- Юрточный городок
- Каньон Сказка
- Ущелье Боорскоон
- Ущелье Джеты-Огуз
- Город Каракол
Что включено
- Транспортные услуги по маршруту
- Отель
- Услуги профессионального гида
- Проживание в юрточном городке
- Входные билеты
- Посещение горячих источников для отдыха и расслабления
- Завтрак
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки
- Количество путешествующих
- Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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