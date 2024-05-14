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Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
«Если вы вегетарианец, предупредите заранее, так как не везде возможна вегетарианская кухня»
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Немного отдохнув, отправимся этнокомплекс, где вас ждёт приветственный ужин блюдами национальной кухни»
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Ночёвка в юртах, мастер-класс и местная кухня дополнят ваши впечатления от аутентичной жизни кыргызского народа»
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
«После пикника пешком поднимемся к озеру Алаколь, поражающему изумрудным цветом воды»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ЛЛюбовь5 сентября 2023В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Бишкеке в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 862 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бишкека, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024